De ce „hall pass”-ul cu o vedetă poate distruge o relație, deși pare doar o glumă nevinovată

De la glumă de cuplu la scenariu de film

Regizorul și co-scenaristul lungmetrajului povestește că ideea a pornit de la o observație simplă: majoritatea cuplurilor glumesc la un moment dat despre un „hall pass” cu o celebritate, dar aproape nimeni nu merge mai departe de discuție. Filmul explorează exact acest „ce-ar fi dacă”, transformând o glumă comună într-o aventură cu accente suprarealiste. Regizorul a recunoscut, totuși, că frecvența cu care apare acest subiect în discuțiile de cuplu poate fi, de fapt, un semnal de atenție pentru relația respectivă, nu doar un moft trecător, explică CNN.

Povestea o urmărește pe o coafeză din Kansas care, cu ani în urmă, a jucat rolul Dorothei într-o piesă de teatru și care păstrează o pereche de pantofi roșii asemănători celor din poveste. Nunta ei cu iubitul din liceu este dată peste cap chiar înainte de eveniment, atunci când tânăra îl surprinde pe partener alături de o cunoscută actriță de comedie romantică, prezentă în oraș pentru lansarea unei cărți de bucate. Deși cei doi discutaseră cu puțin timp înainte despre „hall pass-ul” lui cu vedeta respectivă, confruntarea cu realitatea o aruncă pe eroină într-o spirală emoțională greu de gestionat.

O călătorie spre Los Angeles, cu o profeție pe deasupra

Devastată, protagonista pleacă spre Los Angeles alături de cel mai bun prieten al ei, hotărâtă să găsească un răspuns la durerea provocată de infidelitate. O ghicitoare îi spune că, pentru a „egala scorul” în relație, trebuie să își găsească propriul crush celebru și să transforme fantezia în realitate — iar alegerea ei cade chiar pe actorul devenit celebru pentru rolul unui publicitar carismatic dintr-un serial de mare succes. În căutarea acestei întâlniri neobișnuite, personajul principal se lovește de o serie de figuri pitorești: un asistent complet dezorientat dintr-o agenție de impresariat, un paparazzo obsedat de fotografia „supremă” a actorului și un fost coleg de platou al vedetei, care joacă o versiune autoironică și puțin lașă a propriei persoane.

Potrivit regizorului, rolurile celor două vedete care apar în scenariu au fost scrise special pentru ca actorii să aibă ocazia de a se lua puțin peste picior. Cu experiență anterioară alături de mari nume de la Hollywood, cineastul a explicat că majoritatea actorilor înțeleg că fac parte dintr-un joc al imaginii publice și al atractivității, însă lucrurile se schimbă atunci când admirația devine personală sau când sunt abordați direct pe stradă cu propuneri concrete.

Serialul „Friends”, sursa culturală a conceptului de hall pass

Nu este întâmplător faptul că una dintre actrițele-vedetă din film este chiar cea care a ajutat, cu decenii în urmă, la popularizarea ideii de „hall pass” celebru, printr-un episod memorabil al unui foarte cunoscut sitcom american din anii ’90. În acel episod, personajele principale discutau, împreună cu prietenii lor, despre lista de vedete cu care ar putea avea o aventură, cu acordul partenerului. Conceptul a fost dus mai departe, aproximativ un deceniu și jumătate mai târziu, de o comedie americană în care doi soți neîndemânatici primeau de la soțiile lor o săptămână de „libertate” totală față de jurămintele conjugale.

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Ce spun psihologii despre „hall pass”-urile reale

De atunci, discuțiile despre crush-uri celebre sau despre liste de „hall pass” au devenit un obicei tot mai comun în multe relații, chiar dacă rămân, de cele mai multe ori, la nivel de glumă. Un sondaj realizat anul trecut în Marea Britanie, pe un eșantion de câteva mii de persoane, arăta că aproximativ un sfert dintre cupluri aveau o astfel de „înțelegere” fără obligații cu partenerul, iar peste jumătate dintre respondenți considerau că discuțiile despre crush-uri celebre sunt, de fapt, un semn de sănătate în relație.

Nu toți specialiștii în relații privesc însă subiectul cu același optimism. O cercetătoare de la un institut american specializat în terapie de cuplu a declarat că, în opinia sa, ideea rămâne riscantă, pentru că există o diferență uriașă între a discuta ipotetic despre o astfel de aventură și a o trăi efectiv. Ea a povestit despre un cuplu cu care a lucrat, care a decis să facă o excepție de la monogamie pentru o singură persoană — nu o celebritate, ci cineva din viața reală — după care au apărut emoții dureroase și un sentiment puternic de trădare a promisiunilor făcute unul altuia, chiar dacă înțelegerea fusese acceptată inițial de amândoi.

O psiholoagă de la o universitate americană, autoare a mai multor cărți despre relații, are o perspectivă ceva mai deschisă. Ea consideră că astfel de conversații pot fi inofensive, amuzante sau chiar stimulante, atât timp cât cuplul are o bază solidă de siguranță emoțională. Potrivit acesteia, atunci când partenerii se simt confortabil și în siguranță unul cu celălalt, jocul cu limitele fanteziei poate adăuga un strop de erotism relației, tocmai pentru că le amintește că fiecare rămâne o persoană cu propriile dorințe, independentă de cuplu.

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De ce sunt „mai sigure” fanteziile cu vedete

Aceeași specialistă subliniază că fanteziile legate de celebrități, spre deosebire de cele legate de o persoană reală din anturajul apropiat, beneficiază de o „siguranță a distanței”: șansele ca o astfel de întâlnire să se materializeze vreodată sunt aproape inexistente, ceea ce face jocul mult mai puțin riscant — cu excepția, desigur, a situațiilor fictive precum cea din noul film.

Regizorul rezumă întreaga dezbatere cu un sfat simplu, dar direct: să nu oferi niciodată partenerului un „hall pass” real, dacă nu ești pregătit să faci față consecințelor. Iar dincolo de umorul filmului, mesajul rămâne unul relevant pentru oricine a glumit vreodată, la o cină sau într-o discuție relaxată de cuplu, despre acel nume celebru care ar putea, teoretic, să treacă granița dintre fantezie și realitate.