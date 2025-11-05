Îți citește mesajele pe WhatsApp dar nu-ți răspunde? Iată ce înseamnă

Fie că e un simplu „Ce faci?” sau un mesaj important, tăcerea de după poate crea frustrare sau anxietate. Dar de ce rămân unele mesaje în „văzut” fără răspuns? Răspunsurile vin chiar din psihologie.

Tăcerea digitală: indiferență sau... autocontrol?

Conform specialiștilor în psihoterapie și sănătate mentală, atunci când o persoană citește un mesaj și nu răspunde, NU înseamnă mereu că încearcă să evite conversația sau că nu-i pasă. Iată câteva motive psihologice reale:

1. Reglare emoțională

Uneori, persoana are nevoie de TIMP ca să gândească ce răspuns să dea. Nu e vorba de lipsă de interes, ci de grijă față de cum se simte și cum vrea să comunice. Uneori ignorarea temporară a unui mesaj este un act de autocontrol emoțional — un fel de „pauză mentală”.

2. Evitarea conflictelor

Sunt situații în care răspunsul – oricare ar fi el – poate declanșa tensiune. Tăcerea devine o formă pasivo-agresivă de a spune „nu sunt pregătit să discut asta acum”.

3. Nu e momentul potrivit

Uneori, viața offline are prioritate. Poate ești la muncă, într-o conversație reală sau pur și simplu... vrei o pauză de la ecrane. Nu răspunzi nu pentru că ignori mesajul, ci pentru că ALEGi să îți protejezi timpul și energia.

4. Setarea unor limite digitale sănătoase

Într-o lume ultra-conectată, mulți oameni decid conștient să nu răspundă imediat. E o strategie de detox digital — pentru a se deconecta sau a limita presiunea de a fi mereu disponibil.

Și cei care răspund imediat?

La polul opus, cei care scriu instant au și ei motivații variate:

Citește pe Antena3.ro Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

Sunt organizați și răspund din „politețe emoțională”.

Vor să păstreze controlul conversației.

Caută validare sau atenție.

Sau pur și simplu... se plictisesc și au telefonul în mână.

Tăcerea este și ea un răspuns

În era WhatsApp-ului, "văzut" poate însemna multe lucruri. Nu întotdeauna respingere, uneori doar protecție de sine. Așteptarea unui răspuns te poate agita? Psihologii recomandă să-ți amintești: nu e despre tine, de cele mai multe ori. E despre celălalt și ceea ce poate să dea în acel moment.

Ce poți face?

Nu presupune. Comunică direct (când e cazul) și nu lua personal tăcerea digitală. Fiecare are ritmul său. Și uneori, cele mai sănătoase relații sunt cele care respectă și liniștea dintre mesaje.