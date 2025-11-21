Îți place să adormi cu seriale despre crime? Iată ce dezvăluie despre tine

„Dacă ideea ta de relaxare înainte de a merge la culcare este să te uiți la trei episoade din Law & Order, te-aș încuraja să te gândești la «De ce mă relaxează trauma?»Asta este. Adică - este rău, crimă, violare, atacuri. Și asta mă va liniști până la ora de culcare”, afirmă psihologul Thema Bryant într-un videoclip pe TikTok al lui Mel Robbins.

Ce spun specialiștii

Mulți oameni consideră că serialele cu crime sunt relaxante pentru că trauma este „normală și familiară”, spune dr. Bryant.

Ea a explicat că dorința de a fi martori la situații traumatice înainte de culcare poate fi atribuită unui sentiment de normalitate sau familiaritate.

„Unii dintre noi am crescut în stres ridicat, așa că oamenii confundă pacea cu plictiseala”, a explicat dr. Bryant. „Oamenii sunt atât de obișnuiți să experimenteze traume, disfuncții și niveluri ridicate de stres, încât simt că ceva nu este în regulă atunci când este liniște și pace. «Ca să te întorci acasă la tine însuți trebuie să înveți să te lași pradă disconfortului», a adăugat ea.

Cercetările arată că serialele cu crime îți pot menține mintea într-o stare de alertă sporită chiar și atunci când nu ești în pericol real, astfel că expunerea cronică la astfel de stres poate duce la anxietate și depresie.

A trăi fără dramă și traume va părea nefamiliar la început, dar pe măsură ce te obișnuiești, nevoia de a-ți umple spațiul cu negativitate, cum ar fi violența și crimele, va începe să se risipească. În cele din urmă, vei realiza că relaxarea reală este un loc sigur și pașnic.

Un studiu din 2021 a arătat că persoanele care consumă în mod activ știri despre crime au raportat că sunt mai paranoice în legătură cu criminalitatea, indiferent de ratele infracțiunilor locale. Același studiu a constatat, de asemenea, că ascultarea unor povești terifiante înainte de culcare poate provoca coșmaruri și poate duce la probleme de privare de somn.

De ce unii oameni preferă serialele cu crime

Există mai multe motive pentru care oamenii gravitează spre filmele cu crime ca modalitate de relaxare:

O afinitate pentru crimele reale nu trebuie întotdeauna atribuită unei serii de experiențe traumatice din viața ta. Există multe alte motive pentru care o persoană ar putea gravita spre divertisment negativ.

1. Obsesia pentru serialele cu crime a devenit norma (oarecum)

Nu este nimic ciudat în a iubi poveștile despre crime. Interesul este normal și necesar pentru a înțelege mintea și comportamentele criminalilor. Facem asta pentru că suntem fascinați, curioși iar majoritatea dintre noi pur și simplu nu putem întoarce spatele unui „dezastru” evident. Problema este atunci când devii mai mult obsedat decât interesat sau distrat.

2. Este mai bine că este vorba despre alții, nu despre noi

Acești oameni pot empatiza cu ceilalți; nimeni nu poate nega că atunci când se întâmplă ceva teribil, simțim că ne pare rău pentru victime, dar, în același timp, suntem fericiți să nu fim în locul lor. Fie ești recunoscător că nu ai un criminal în cercul tău, nu te-ai născut criminal sau nu ai trăit o astfel de tragedie, există ceva de spus despre faptul că trebuie să urmărești de la o distanță sigură.

3. Vrem să învățăm din experiențele altora

Un alt motiv pentru care oamenii urmăresc filme cu crime este pentru a dobândi un sentiment de conștientizare care îi face să se simtă pregătiți în cazul în care se confruntă cu circumstanțe similare. Un studiu din 2010 a constatat că femeile au fost mai interesate de crime decât bărbații deoarece doreau sfaturi despre ce să facă sau să nu facă, să afle despre motivele criminalilor, și nu voiau să fie următoarea victimă.

Serialele cu crime, ca orice altceva, este ceva ce se consumă cel mai bine cu moderație. Este perfect în regulă să te bucuri de ele. Există câte un mister bun din când în când, dar dacă se întâmplă să fii una dintre persoanele care preferă astfel de filme pentru a umple golul lăsat de lipsa traumelor din viața ta, poate că e timpul să te ocupi de rădăcina problemei și să încetezi să perpetuezi tipare distructive, notează yourtango.com.