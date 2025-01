Mincinosul patologic: Cum îl recunoști

Acești indivizi sunt influențați de o stimă de sine scăzută sau de o percepție falsă despre sine. Încearcă să creeze o imagine pozitivă sau să se prezinte într-un mod care îi face atrăgători pentru ceilalț, scrie yourtango.com.

Spre deosebire de alte tipuri de mincinoși (cum ar fi cei compulsivi sau ocazionali), mincinoșii patologici trăiesc într-o realitate distorsionată, în timp ce ceilalți sunt conștienți de adevăr.

Iată 20 de obiceiuri ale mincinoșilor patologici pe care le poți recunoaște:

1. Mint despre lucruri nesemnificative, doar pentru că pot

Conform American Psychological Association (APA), acești mincinoși nu se limitează la minciuni mari; ei mint și despre lucruri mici, pur și simplu pentru plăcerea de a o face.

2. Spun povești care pot fi ușor dovedite false

Nu le pasă de realitate; minciuna este prioritară. Acesta este un mod frecvent de a manipula și de a deruta pe cei din jur.

3. Obiceiul lor de a minți este bine cunoscut

Dacă mai multe persoane te avertizează despre cineva, există șanse mari ca aceste avertismente să fie întemeiate.

4. Schimbă constant detaliile poveștilor lor

Cercetările APA arată că detaliile inexacte sunt o caracteristică comună a minciunii patologice.

5. Explicațiile lor nu au sens

Scuzele lor sunt adesea confuze sau ilogice, ceea ce le face ușor de demascat.

6. Nu țin legătura constant

Mincinoșii patologici trăiesc adesea o viață dublă, ceea ce face ca menținerea contactului să fie dificilă.

7. Par prea perfecți la început

Au un talent pentru a lăsa o primă impresie excelentă, dar, cum se spune, „ce pare prea frumos ca să fie adevărat, probabil că este”.

8. Caută mereu să fie în centrul atenției

Comportamentul lor de a căuta atenție derivă din lipsa acesteia în copilărie, ceea ce îi determină să mintă pentru a obține validare.

9. În spatele bravadei, stima lor de sine este scăzută

Se folosesc de minciuni pentru a deveni persoana care și-ar dori să fie.

10. Nu recunosc adevărul când sunt prinși

Mincinoșii patologici își susțin poveștile false chiar și atunci când sunt confruntați cu dovezi contrare.

11. Devin defensivi la întrebări incomode

Dacă ajungi aproape de adevăr, aceștia vor reacționa agresiv pentru a-și proteja realitatea falsă.

12. Evită să fie confruntați direct

Potrivit unui studiu din Political Studies Association Journal, aceștia evită confruntările directe pentru a câștiga timp să inventeze o altă poveste.

13. Nu au empatie reală

Deși pot părea empatici în exterior, adevărul este că empatia lor este adesea simulată pentru a obține avantaje.

14. Te fac să te îndoiești de tine

Cercetările din Journal of Neurology arată că manipularea emoțională este o tactică frecventă folosită de acești indivizi.

15. Manipularea lor este greu de dovedit

Chiar dacă simți că ești manipulat, este dificil să aduni dovezi clare împotriva lor.

16. Provoacă conflicte între oameni

Sunt experți în a semăna discordie, mințind despre o persoană în fața alteia.

17. Nu arată remușcări când sunt prinși

Aceasta este trăsătura definitorie a unui mincinos patologic: lipsa regretului.

18. Anulează planuri în ultimul moment

Comportamentul lor inconsecvent poate fi un semn clar al unor activități ascunse sau al unei vieți duble.

19. Personalitatea lor variază în funcție de companie

Această trăsătură este accentuată, deoarece încearcă să se potrivească cu așteptările fiecărei persoane din jurul lor.

20. De obicei ascund o dependență sau o tulburare

Minciuna patologică este adesea însoțită de tulburări de personalitate sau de comportamente compulsive.

De ce mint patologicii?

Cercetările din Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law sugerează câteva cauze posibile:

Traume din copilărie: Nevoia de atenție și afecțiune neprimite.

Tulburări de personalitate: Narcisismul, sociopatia sau histrionismul sunt frecvent asociate cu minciuna patologică.

Obicei compulsiv: Unii mint din reflex, fără să conștientizeze efectele.

Cum să te protejezi?

Dacă observi aceste semne, stabilește limite clare și caută sprijin dacă situația devine toxică. E important să-ți protejezi sănătatea emoțională!