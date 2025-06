Rezultate Loto, 15 iunie 2025. Iată numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de duminică, 15 iunie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Joker, duminică, 15 iunie 2025: 43, 27, 4, 30, 13 (+4)

Noroc Plus, duminică, 15 iunie 2025: 3, 0, 4, 1, 9, 4

Loto 5 din 40, duminică, 15 iunie 2025: 13, 5, 30, 25, 18, 32

Super Noroc, duminică, 15 iunie 2025: 1, 3, 1, 7, 0, 6

Noroc, duminică, 15 iunie 2025: 9, 1, 1, 9, 3, 9, 9

Loto 6 din 49, duminică, 15 iunie 2025: 22, 27, 47, 18, 26, 24

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,44 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane de lei (peste 374.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,91 milioane de lei (peste 4,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.800 de lei (peste 44.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 872.600 de lei (peste 173.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,13 milioane de lei (peste 224.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 69.600 de lei (peste 13.800 de euro).