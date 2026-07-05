Sarea Epsom înainte de culcare: mit sau soluție pentru insomnie?

Una dintre cele mai noi tendințe virale este așa-numitul „salt stomping”, un ritual care presupune să stai cu picioarele pe cristale de sare Epsom înainte de culcare. Deși adepții metodei susțin că îi ajută să adoarmă mai repede și să se trezească mai odihniți, specialiștii spun că lucrurile nu sunt atât de simple.

Potrivit publicației Vogue, metoda constă în turnarea sării Epsom într-o tavă, după care persoana stă sau pășește ușor pe cristale timp de aproximativ 10 minute.

Cei care promovează acest obicei afirmă că ar reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului, ar stimula producția de serotonină și ar pregăti organismul pentru un somn profund. Totuși, până în prezent nu există dovezi științifice care să confirme aceste efecte.

De ce spun unii că funcționează

Specialiștii consultați de Vogue cred că beneficiile resimțite de unele persoane nu provin din sare, ci din ritualul de relaxare în sine.

Jacqueline Geer, profesor asistent de pneumologie, terapie intensivă și medicină a somnului la Yale School of Medicine, explică faptul că simplul fapt de a te concentra asupra senzației create de cristalele de sare poate funcționa ca un exercițiu de mindfulness, ajutând mintea să se desprindă de grijile cotidiene.

Potrivit medicului, orice activitate calmă și lipsită de stimuli puternici înainte de culcare poate facilita adormirea, deoarece transmite organismului că este momentul pentru odihnă.

Nu există dovezi că sarea Epsom îmbunătățește somnul

Experții subliniază că, în prezent, nu există studii care să demonstreze că statul pe sare Epsom are un efect direct asupra calității somnului.

Dacă unele persoane dorm mai bine după acest ritual, explicația este, cel mai probabil, reducerea nivelului de stres și starea de relaxare creată înainte de culcare, nu proprietățile sării.

Există și riscuri

Neurologul Chris Winter atrage atenția că această practică nu este lipsită de riscuri.

Cristalele de sare pot irita pielea, pot agrava crăpăturile de la nivelul tălpilor și pot provoca mici leziuni prin care bacteriile pot pătrunde mai ușor în organism. Persoanele care suferă de afecțiuni dermatologice, diabet sau au răni la picioare ar trebui să evite acest obicei.

Ce recomandă, de fapt, medicii pentru un somn mai bun

În locul trendurilor virale, specialiștii recomandă adoptarea unei rutine constante înainte de culcare.

Printre cele mai eficiente obiceiuri se numără:

o baie sau un duș cald înainte de somn;

evitarea telefoanelor, tabletelor și televizorului cu cel puțin o oră înainte de culcare;

respectarea unui program regulat de somn;

limitarea consumului de cafeină și alte stimulente în a doua parte a zilei;

desfășurarea unor activități relaxante, precum cititul sau exercițiile de respirație.

Potrivit medicilor, nu sarea Epsom este secretul unui somn odihnitor, ci ritualul de relaxare care îi permite organismului să încetinească ritmul și să se pregătească natural pentru odihnă.