Secretele oamenilor optimiști: Nu e noroc, e antrenament

Așteptarea unui răspuns important – o veste medicală, o promovare, un examen – poate deveni un chin. Mintea începe să alerge: „Dacă nu am reușit? Dacă e ceva grav? Dacă totul se termină prost?” Și, înainte să ne dăm seama, am intrat într-un cerc al gândurilor negative.

Psihologii spun că, în medie, avem între 60.000 și 80.000 de gânduri pe zi, iar 80% dintre ele sunt negative. Cu alte cuvinte, suntem programați să vedem pericolele, nu posibilitățile.

Dar vestea bună este că putem învăța să schimbăm direcția. Oamenii optimiști nu neagă realitatea, ci o privesc cu altă lumină.

Iată 3 obiceiuri simple ale celor care reușesc să păstreze lumina chiar și atunci când viața devine grea:

1. Schimbă gândul, nu realitatea

Primul pas este conștientizarea. Oamenii optimiști știu care sunt gândurile care îi ridică, nu doar cele care îi doboară.

Poate e o amintire frumoasă, o persoană dragă, un loc unde te simți în siguranță sau o reușită care ți-a confirmat că poți. Ține-le aproape. De fiecare dată când te prinde un gând negativ, înlocuiește-l cu unul dintre acestea.

Studiile arată că persoanele care exersează această schimbare devin mai rezistente și mai adaptabile. Cu timpul, creierul învață să caute automat soluții, nu pericole.

2. Acceptă că nu poți controla totul

„Omul plănuiește, Dumnezeu decide” — spunea o vorbă veche. Și, oricât de raționali am fi, asta rămâne adevărat.

Oamenii optimiști nu își pierd energia încercând să controleze necunoscutul. În loc să-și facă scenarii, aleg să trăiască prezentul.

A accepta că nu știi nu e o slăbiciune — e o formă de maturitate.

Cercetările despre toleranța la incertitudine arată că persoanele care pot trăi cu întrebări fără răspuns sunt mai calme, mai flexibile și mai pregătite pentru orice rezultat.

3. Analizează gândurile, nu le crede orbește

Oamenii care reușesc să păstreze speranța nu cred tot ce le spune mintea. Când apare un gând negativ, îl pun sub semnul întrebării:

„E un fapt sau o presupunere?”

Majoritatea gândurilor care ne sperie sunt doar ipoteze pe care le transformăm, fără să vrem, în adevăruri. Practicând conștientizarea și mindfulness, putem crea distanță între ce simțim și ce este real.

Psihologii numesc acest proces restructurare cognitivă — o metodă prin care înveți să schimbi modul în care gândești, nu doar gândul în sine.

SFAT

Data viitoare când viața pare în așteptare și nu știi ce urmează, amintește-ți:

– poți alege ce gând hrănești,

– poți face pace cu ceea ce nu știi,

– și poți privi lumea cu mai multă încredere.

A fi optimist nu înseamnă să negi întunericul, ci să recunoști că există mereu o lumină undeva, chiar dacă e mică.