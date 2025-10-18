Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie 2025. Rugăciune penru vindecarea celor bolnavi

Pe lângă rolul său în răspândirea creșinismului, acesta a avut darul vindecării. A fost un medic iscusit iar rugăciunile îndreptate către el le-au redat oamenilor sănătaea.

Originea și chemarea Sfântului Luca

Născut în Antiohia, Siria, Sfântul Luca s-a remarcat încă din copilărie prin pasiunea pentru învățătură și îndeletniciri practice. Pe lângă vocația sa de medic, el era și pictor. De asemena, cunoștea limbile greacă, latină, egipteană, ebraică. A studiat medicina, filozofia ș arta.

După Înviere, Sfântul Luca a răspândit învățăturle lui Isus Hristos alături de Sfântul Apostol Pavel în Egipt, Grecia ș Imperiul Roman.

Totodată, Sfântul Luca a scris evanghelia care îi poartă numele, în jurul anului 60. Ulterior a fost misionar în Galia, Italia, Dalmația, Macedonia.

La bătrânețe a propovăduit învățăturile lui Isus Hristos la Teba. În vârstă de 84 de ani, a fost prins de idolatrii ș torturat pentru credința sa, apoi a fost spânzurat de un măslin.

Rugăciune vindecătoare către Sfântul Luca

„Prin tine, Sfinte Apostol şi Evanghelist Luca, mărturisim Preabunului Dumnezeu, că nimic bun nu am făcut din ce s-a poruncit şi nimic bun nu se află în noi, fără numai o scânteie de nădejde.

Dar precum la înmulţirea pâinilor, prin Sfinţii Ucenici a dat Domnul Hristos hrană poporului, îndrăznesc a nădăjdui, că prin mijlocirea ta, Sfinte Luca, să-mi dea Stapânul milele Sale cele bogate spre reanimarea sufletului meu sufocat de grele păcate.

Roagă-L pe Preabunul Dumnezeu, ca un Preaiubitor de oameni să le ierte toate păcatele rudeniilor mele, prietenilor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor, care vor fi căzut în păcate doar de ei şi de Domnul ştiute. Pe toţi să ne lumineze Domnul Hristos şi să ne dăruiască pocăinţă statornică şi deplină.

Iarăşi te rog, Sfinte Luca, roagă-te Domnului şi pentru sufletele adormiţilor robilor Săi de aici şi pretutindenea, de acum şi din toate timpurile; să-i miluiască cu mila Sa cea bogată şi păcatele, de vor fi avut, să nu le socotească.

Încă iarăşi te rog, Sfinte Luca, mai roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca în minutul de la marginea vieţii mele, să Se milostivească şi să-mi trimită pe dumnezeiescul Său înger, să-mi ia cu pace sufletul pe care făgăduiesc să-l dau în mâinile Domnului, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea; Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”