Sfaturi pentru dezaburirea geamurilor iarna: Dublu click pe aceste comenzi

Ei recomandă o combinație neașteptată de comenzi din bordul mașinii. Concret, este vorba despre apăsarea a două butoane care asigură dezaburirea rapidă.

Geamurile aburite reprezintă o problemă cu care se confruntă frecvent șoferii, în special în perioada sezonului rece. Pentru a nu risca un accident sau o amendă, ei sunt nevoiți să stea minute la rând în mașină pentru a curăța geamurile. Experții susțin că au descoperit o metodă care va ușura viața șoferilor, potrivit Express.

Kwikfit, un lanț de ateliere auto din Marea Britanie, a lansat o provocare persoanelor care se confruntă cu problema menționată. Pe contul de TikTok, reprezentanții companiei au întrebat: „Când mașina ta este aburită în interior, pornești încălzirea sau aerul condiționat?”

Mesajul a primit numeroase răspunsuri, cele mai multe alegând prima variantă. Totuși, experții companiei britanice consideră că „trebuie să fie făcute ambele” proceduri dacă se dorește ca geamurile mașinii să fie dezaburite cât mai repede posibil.

„Dă încălzirea mașinii la maximum și îndreaptă-o către parbriz, de asemenea pornește încălzirea lunetei pentru a îndepărta aburul de pe acesta. Apoi pornește aerul condiționat pentru a dezumidifica restul mașinii. Este ușor”, au transmis experții.

Unii utilizatori au susținut că au respectat sfatul, dar nu au obținut o scurtare semnificativă a timpului de așteptare. Oricum, reprezentanții companiei au revenit cu explicații și i-au avertizat pe șoferi să nu încerce trucul în timp ce conduc.

Totodată, ei au oferit mai multe sfaturi pentru șoferii care vor să își dezaburească geamurile mai rapid. Una dintre metode este „deschiderea ușoară a geamurilor pentru a permite aerului rece să echilibreze temperaturile și să reducă aburirea”.

În plus, pot fi „plasate capsule de dezumidificare în mașină pentru a absorbi excesul de umiditate”. Importantă este și verificarea garniturilor ușilor și geamurilor pentru a detecta eventualele breșe.

