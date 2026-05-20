Greșeala de machaj care te îmbătrânește. Majoritatea femeilor nu își dau seama că adaugă 15 ani la vârsta lor

În timp ce un finisaj mat arată sofisticat în fotografii, în viața reală poate crea un efect de uscăciune a tenului și poate accentua liniile fine. Pe măsură ce îmbătrânim, pielea își pierde strălucirea naturală, așa că este necesar să o restabilim ușor cu machiaj.

Cea mai frecventă greșeală de machiaj: prea multă pudră și textura greșită

Folosirea pudrei grele, a fardului de pleoape sau prea mult corector sub ochi creează un aspect stratificat, asemănător unei măști. În loc de o piele moale, naturală, care reflectă lumina, obținem un aspect sufocat, fără prospețime.

De-a lungul anilor, pielea devine mai subțire și mai uscată, așa că, atunci când se aplică prea multă pudră, aceasta se așază în riduri, accentuează textura și netezește strălucirea. Rezultatul? Fața arată îmbătrânită.

Care este soluția pentru un aspect tineresc

În schimb, se recomandă alegerea texturilor ușoare, hidratante – pudre lichide cu strălucire naturală sau creme BB care lasă pielea să respire.

Corectoarele care luminează zona de sub ochi fără a se fixa în riduri oferă un efect și mai bun.

Sfat: aplică întotdeauna pudra într-un strat subțire și fixează-o doar acolo unde fața strălucește cu adevărat (de obicei, zona T).

Greșeala nr. 2: Conturul ochilor prea accentuat

O altă greșeală frecventă este o linie neagră groasă în jurul ochilor, în special pe pleoapa inferioară. Deși eyelinerul accentuează ochii, de fapt, îi poți reduce optic și poți contribui la senzația de oboseală.

În schimb, folosește fard de pleoape maro sau gri și estompează-l chiar sub gene. Acest lucru creează o definiție naturală și menține aspectul deschis și proaspăt. Pentru un plus de strălucire, adaugă puțin iluminator sau o nuanță deschisă în colțul interior al ochiului - diferența va fi observabilă imediat.

Greșeala nr. 3: Nuanța greșită de blush sau bronzer

Fardul de obraz poate revigora în mod miraculos fața însă numai dacă este aleasă nuanța potrivită. Blush-ul prea închis, roșiatic sau portocaliu poate adăuga volum deoarece creează un contrast prea puternic și arată nenatural.

Același lucru este valabil și pentru bronzer. Dacă este prea rece sau prea portocaliu, fața va părea dură, nu caldă. Cele mai rejuvenante nuanțe sunt cele cu subtonuri ușor roz sau caisă, care seamănă cu o strălucire naturală și sănătoasă.

Aplică-le pe partea superioară a pomeților, nu prea aproape de gură sau nas - acest lucru va crea efectul unei fețe ridicate.

Greșeala nr. 4: Sprâncene neglijate

Dacă nu sunt îngrijite corespunzător, sprâncenele pot adăuga vizual mai mulți ani. Sprâncenele prea subțiri sau prea definite creează o expresie dură care înăsprește trăsăturile faciale.

Tendințele moderne pun accentul pe sprâncene naturale, fine și pline. În loc de o linie puternică, folosește un fard de pleoape maroniu sau un creion în nuanța părului tău și folosește mișcări scurte pentru a completa forma naturală. Pentru a încheia, pieptănă-te cu gel pentru sprâncene - efectul va fi îngrijit, dar tineresc.

Cheia unui aspect tineresc: mai puțin înseamnă mai mult

Cel mai proaspăt machiaj nu este cel care ascunde, ci cel care iluminează. Redu cantitatea de pudră, alege texturi lichide, adaugă puțină strălucire pomeților și luminează zona din jurul ochilor.

Machiajul ar trebui să fie aliatul tău, nu o mască. Când înțelegi cum se schimbă pielea ta în timp, machiajul poate deveni un instrument pentru a-ți spori frumusețea și prospețimea naturală, potrivit citymagazine.si.