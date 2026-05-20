Traian Băsescu vede PSD din nou la putere: „Dacă primește mandatul, PSD-ul face majoritatea”

Scenariu-surpriză lansat de Traian Băsescu: PSD ar putea reveni la guvernare cu sprijin în Parlament

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că actuala criză politică trebuie rezolvată rapid și că prima variantă analizată ar trebui să fie refacerea coaliției de guvernare. În cazul în care negocierile eșuează, acesta consideră că președintele Nicușor Dan ar trebui să acorde mandatul de premier Partidului Social Democrat, formațiunea cu cel mai mare număr de parlamentari.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Digi24, într-un moment în care consultările de la Palatul Cotroceni continuă, iar scena politică rămâne blocată după căderea guvernului.

Băsescu a afirmat că decizia PSD de a contribui la înlăturarea premierului a avut un obiectiv clar și că acum miza reală este dacă relațiile politice mai permit reconstruirea unei majorități stabile.

„N-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. OK, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecința acestei acțiuni, dacă mai permite sau nu refacerea coaliției”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Băsescu: „Mandatul trebuie să meargă la partidul cu cei mai mulți parlamentari”

Fostul șef al statului consideră că președintele trebuie să respecte logica parlamentară dacă actuala coaliție nu mai poate continua. În opinia sa, PSD are dreptul politic să încerce formarea unui nou Executiv.

„Dacă nu se poate, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD ar refuza mandatul de premier”, a mai spus fost președinte.

Traian Băsescu a explicat și care este, în opinia sa, limita atribuțiilor prezidențiale în actualul context politic. Acesta a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități aparține premierului desemnat și nu șefului statului.

„Dânsul are atribuțiuni până la desemnarea premierului. De la desemnarea premierului, mai departe problema este a premierului desemnat să-și facă majoritate, iar aceasta primește sau nu votul de la Parlament. După ce face desemnarea premierului, președintele nu mai are atribuțiuni”, a mai declarat Traian Băsescu.

Între timp, consultările politice de la Palatul Cotroceni continuă. Președintele Nicușor Dan a chemat la discuții parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și reprezentanții neafiliați, în încercarea de a găsi o formulă guvernamentală viabilă.

Fostul președinte crede că PSD poate strânge voturile necesare în Parlament

În aceeași intervenție televizată, Traian Băsescu a vorbit și despre posibilitatea ca prima variantă de guvern propusă să fie respinsă în Parlament. Chiar și în acest scenariu, fostul președinte este convins că PSD va găsi soluțiile necesare pentru a obține sprijinul parlamentar.

„Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea", a declarat fostul șef al statului.

Atunci când i s-a atras atenția că, la nivel teoretic, PSD nu dispune în prezent de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern, Băsescu a răspuns categoric:

„Doamnă, nu vă supărați, PSD-ului o să-i iasă".

Fostul președinte a explicat că social-democrații au experiența necesară pentru a construi majorități parlamentare și pentru a negocia alianțe politice în momente-cheie. Potrivit acestuia, PSD a demonstrat de-a lungul timpului că poate coagula susținere parlamentară chiar și în contexte dificile.

Cine este vinovat pentru criza politică, în viziunea lui Băsescu

Traian Băsescu a indicat și două nume pe care le consideră responsabile pentru actuala tensiune politică. Primul vizat este Sorin Grindeanu, despre care spune că a contribuit decisiv la căderea guvernului într-un moment complicat pentru țară.

„Primul responsabil a fost Grindeanu, care și-a dus voturile și influența în parlament la căderea guvernului într-un moment dificil", a spus fostul președinte.

Al doilea responsabil, în opinia sa, este PNL. Băsescu a apreciat că liberalii au blocat o soluție de dragul unui singur om.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin într-un moment de maximă tensiune pe scena politică, în care toate partidele încearcă să își repoziționeze strategiile înaintea viitoarelor confruntări electorale. În timp ce negocierile continuă la Cotroceni, scenariul unei reveniri a PSD în centrul puterii devine tot mai discutat în culisele politice de la București.

Mediafax