Risc chimic și bacterian: De ce nu e bine să lași sticla cu apă în mașină pe caniculă

Nu tot ce circulă despre pericolul apei încinse e la fel de bine fundamentat științific, dar riscurile reale există și merită cunoscute.

Cât de repede se încinge o mașină la soare

Interiorul unei mașini parcate la soare se încinge dramatic de rapid: chiar și la temperaturi exterioare moderate, de 27 de grade, habitaclul poate ajunge la 43 de grade în mai puțin de 30 de minute. Pe caniculă, cu 35-38 de grade afară, temperatura din interior poate depăși ușor 60-70 de grade - exact intervalul în care problemele chimice și bacteriologice devin relevante.

Ce arată studiile despre substanțele chimice

Aici lucrurile sunt mai complicate decât "apa devine otravă". Un studiu realizat de cercetători de la Arizona State University, în 2007-2008, a arătat că temperaturile de vară din interiorul mașinilor pot favoriza migrarea antimoniului - un metal folosit la fabricarea plasticului PET - din sticlă în apă, potrivit National Geographic. Un studiu ulterior citat de compania americană Culligan Quench a măsurat o creștere de până la 319 de ori a concentrației de antimoniu la 70°C (temperatura tipică dintr-o mașină vara), comparativ cu apa păstrată la frigider.

Totuși, potrivit unui studiu efectuat în Kuwait, publicat de Plastic Pollution Coalition, concentrațiile de antimoniu rămân, în condiții normale de depozitare (temperatura camerei), mult sub limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății. Abia la temperaturi de 50°C și peste, menținute mai multe zile, nivelurile pot depăși pragurile de siguranță ale Agenției Americane de Protecție a Mediului (EPA).

În privința BPA (bisfenol A), substanța chimică asociată cu dereglări hormonale, situația e și mai puțin clară decât sugerează multe articole din presă: potrivit Asociației Internaționale a Apei Îmbuteliate (IBWA), citată de NBC News, BPA nu este, de fapt, o componentă a PET-ului folosit la sticlele de unică folosință - urmele găsite în unele teste provin mai degrabă din capace, straturi de acoperire sau contaminare la producție, nu din corpul sticlei în sine. FDA a concluzionat, în 2018, că nivelurile de BPA din alimentația americană se situează mult sub pragurile îngrijorătoare.

Concluzia experților citați de National Geographic și NBC News: riscul chimic există și crește real cu temperatura și durata de expunere, dar pentru o expunere ocazională, de câteva ore, nu de zile întregi la peste 50°C, el rămâne, în general, sub pragurile de îngrijorare serioasă. Recomandarea de precauție rămâne totuși valabilă, mai ales pentru expunere repetată, pe termen lung.

Riscul bacterian - cel mai concret dintre toate

Aici experții sunt mult mai categorici. Căldura creează condiții ideale pentru înmulțirea bacteriilor din gură care ajung în sticlă la fiecare înghițitură, iar apa lăsată caldă, ore în șir, poate duce la îmbolnăviri, avertizează cercetători citați de Jalopnik. Autoritățile din domeniul siguranței alimentare vorbesc despre o "zonă de pericol" termică, între 4°C și 60°C, interval în care lichidele devin mult mai vulnerabile la contaminare - exact intervalul tipic pentru o mașină parcată la soare, vara.

Riscul de incendiu - fenomen real, dar rar

Circulă frecvent avertismente despre sticle de apă care ar fi provocat incendii în mașini, prin așa-numitul "efect de lupă": o sticlă transparentă, plină cu lichid limpede, poate concentra razele soarelui într-un punct, ca o lentilă, generând temperaturi de peste 200 de grade pe o suprafață mică. Fenomenul a fost documentat inclusiv într-un reportaj CBS News din Idaho și confirmat, în România, de un mesaj de avertizare al ISU Vrancea. Necesită însă condiții destul de specifice - sticlă rotundă, plină, cu razele soarelui căzând într-un unghi anume -, motiv pentru care riscul e considerat scăzut, dar nu inexistent.

E periculos sa bei apa uitată în mașină?

Evită să consumi apă dintr-o sticlă lăsată ore întregi în mașină, la soare - riscul bacterian este real.

Nu reutiliza sticlele PET de unică folosință; structura lor se degradează la fiecare refolosire, mai ales pe căldură.

Recipientele din inox sau sticlă rămân cea mai sigură variantă, dar nu sunt complet imune la riscul bacterian dacă apa stă caldă mult timp - contează și igiena recipientului, nu doar materialul.

Dacă ai nevoie de o rezervă de apă în mașină, ține-o ferită de razele directe ale soarelui - în portbagaj sau într-o ladă frigorifică.

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