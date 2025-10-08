Testul culorilor Luscher: un joc simpatic cu rădăcini în psihologie

Se spune că preferințele noastre nu sunt întâmplătoare. Fiecare culoare pe care o alegem reflectă o parte din ceea ce simțim, chiar și atunci când nu o exprimăm în cuvinte.

Aici intervine Testul culorilor Luscher, creat de psihologul elvețian Max Luscher în anii ’40 – un test proiectiv folosit și astăzi în psihologie pentru a înțelege emoțiile și stările interioare.

Luscher a descoperit că alegerea culorilor nu ține doar de gust sau modă, ci și de starea psihologică de moment: stres, echilibru, nevoi interioare, dorințe reprimate.

Cum funcționează testul?

Testul clasic conține 8 culori pe care trebuie să le alegi în ordinea în care îți plac cel mai mult în acest moment, fără să te gândești prea mult.

Cele 8 culori sunt:

Albastru – Roșu – Verde – Galben – Violet – Maro – Negru – Gri

Instrucțiune simplă:

Privește lista și alege culoarea care „te atrage” cel mai mult. Apoi alege următoarea, până le ordonezi pe toate.

Ce semnifică fiecare culoare

(Interpretarea este generală – testul complet are versiuni detaliate folosite în psihologie.)

Albastru – Nevoia de liniște și siguranță

Dacă alegi albastrul primul, ești o persoană care caută echilibru, armonie și relații stabile.

Te simți cel mai bine în medii calme și te încarci emoțional din apropierea celor dragi.

Roșu – Energie, pasiune, voință

Alegerea roșului indică vitalitate și dorință de afirmare. Ești impulsiv(ă), activ(ă) și vrei să trăiești intens.

Dar dacă respingi roșul, poate fi un semn de epuizare sau dorință de retragere.

Verde – Control și rezistență

Preferința pentru verde arată că ești echilibrat(ă), consecvent(ă) și îți place să ai controlul.

Ai o forță interioară calmă și o nevoie de stabilitate emoțională.

Galben – Optimism și speranță

Cei care aleg galbenul sunt orientați spre viitor, curioși și deschiși la schimbare.

Dacă te atrage această culoare, e semn că îți place să visezi și să crezi că totul se poate rezolva.

Violet – Intuiție și sensibilitate

Alegerea violetului trădează o fire empatică, artistică, ușor visătoare.

Ai nevoie de conexiuni profunde și de un sens emoțional în tot ce faci.

Maro – Confort și siguranță

Cei care preferă maro-ul caută stabilitate, plăcere senzorială și securitate.

Este culoarea celor care apreciază lucrurile simple și autentice.

Negru – Independență sau revoltă

Alegerea negrului poate exprima dorința de libertate, refuzul compromisurilor sau o stare de oboseală mentală.

Uneori e o formă de protecție emoțională.

Gri – Neutralitate și reflecție

Cei care aleg griul tind să fie observatori, analitici, detașați.

Își doresc o pauză de la emoțiile puternice sau o zonă neutră unde să-și refacă echilibrul.

Ce poți afla din acest test

Nu există „culori bune” sau „culori rele”.

Ordinea aleasă oferă indicii despre:

Starea ta emoțională actuală

Nevoile psihologice neexprimate

Zonele de stres sau dezechilibru

Este un instrument de autocunoaștere, nu un diagnostic. Poate fi o modalitate frumoasă de a te reconecta cu tine și de a-ți observa dispoziția fără să judeci.