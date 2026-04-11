x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Urări de Paște 2026: Alege cel mai frumos mesaj pentru cei dragi

de Andreea Tiron    |    11 Apr 2026   •   08:40
Sursa foto: Ce să le urezi celor dragi de Paște

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători ale anului, un moment al bucuriei, al speranței și al reînnoirii sufletești. Este ocazia perfectă să le transmiți celor dragi gânduri bune, lumină și iubire printr-un mesaj special.

Dacă ești în căutarea celor mai frumoase urări de Paște, ți-am pregătit o selecție de mesaje pentru toate gusturile: de la urări tradiționale și creștine, până la mesaje moderne sau haioase.

Urări creștine de Paște

  • Hristos a Înviat! Fie ca lumina sfântă a Învierii să îți aducă pace în suflet, bucurie în inimă și credință în fiecare zi.
  • Fie ca această sărbătoare sfântă să îți umple casa de liniște, iubire și binecuvântări divine.
  • Lumina Învierii lui Hristos să îți călăuzească pașii și să îți aducă sănătate și împliniri.
  • Hristos a Înviat! Să ai parte de un Paște luminat, plin de speranță și credință!

Urări calde pentru familie și prieteni

  • Paște fericit alături de cei dragi! Să ai parte de liniște, iubire și momente frumoase în familie.
  • Fie ca această sărbătoare să îți aducă zâmbete sincere, îmbrățișări calde și clipe de neuitat.
  • Sărbători binecuvântate, pline de lumină și armonie în suflet!
  • Paștele să îți aducă liniștea de care ai nevoie și bucuria pe care o meriți!

Mesaje scurte (perfecte pentru SMS sau WhatsApp)

  • Hristos a Înviat! Paște fericit și plin de lumină!
  • Sărbători cu bucurie, sănătate și iubire!
  • Paște fericit! Lumină în suflet și pace în inimă!
  • Fie ca Învierea să îți aducă speranță și fericire!

Urări haioase de Paște

  • Fie ca iepurașul să îți aducă nu doar ouă, ci și multă voie bună! Paște fericit!
  • Să ai un Paște plin de ouă roșii, cozonac și zero calorii!
  • Ai grijă la ouăle ciocnite… și la cele din farfurie! Paște fericit!
  • Iepurașul să îți lase în dar sănătate, noroc și un pic mai mult timp pentru relaxare!

Mesaje speciale pentru persoana iubită

  • Paștele acesta îți trimit toată dragostea mea. Să ne bucurăm împreună de lumină și de fiecare moment petrecut împreună.
  • Ești cel mai frumos dar din viața mea. Paște fericit, iubirea mea!
  • Fie ca această sărbătoare să ne apropie și mai mult și să ne umple sufletele de iubire.
     

Alege urarea care ți se potrivește și transmite-le celor dragi un mesaj din suflet. Uneori, câteva cuvinte pot aduce cea mai mare bucurie.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mesaje Paște
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri