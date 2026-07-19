Ai un Ilie în viața ta? Iată ce să-i urezi mâine

Mâine, 20 iulie, peste 130.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie. Dacă ai în familie sau printre prieteni un Ilie, o Ilinca, o Ilia sau o Eliza, iată o listă de urări - de la cele solemne, potrivite pentru bunici sau părinți, la mesaje scurte și calde, ideale pentru un SMS sau o postare pe rețelele sociale.

Urări clasice

„La mulți ani, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie! Îți doresc sănătate, pace în suflet și binecuvântarea cerului în tot ce faci."

„Fie ca Sfântul Ilie, purtat de carul său de foc, să-ți lumineze drumul cu înțelepciune și curaj în tot ce vei întreprinde. La mulți ani!"

„Cu ocazia sărbătorii tale de nume, îți doresc multă sănătate, fericire și un sincer La Mulți Ani, cu inima plină de recunoștință pentru tot ce ești."

Urări calde, pentru familie

„Să ai parte numai de zile senine și însorite, așa cum e cerul pe care Sfântul Ilie îl străbate! La mulți ani cu sănătate și bucurii alături de cei dragi!"

„Fie ca, din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte o rază de soare care să-ți aducă fericire și liniște. La mulți ani!"

„Îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate și un veac de sănătate și iubire. La mulți ani de Sfântul Ilie!"

Urări scurte, pentru mesaje și rețele sociale

„La mulți ani de Sfântul Ilie! Să-ți fie viața un drum lin, plin de flori și împliniri, iar casa mereu plină de zâmbete și lumină!"

„Sănătate, noroc și bucurii din plin! La mulți ani de ziua numelui!"

„La mulți ani! Fie ca Sfântul Ilie să-ți aducă doar cer senin în viață."

„Îți doresc o zi de nume minunată și vreau să știi că ești și vei fi mereu iubit(ă)! La mulți ani!"

Urări cu tentă spirituală

„Sfântul Ilie, cel care a fost ridicat la cer într-un car de foc, să-ți dea putere, curaj și credință în tot ce faci. La mulți ani binecuvântați!"

„Fie ca rugăciunile Sfântului Prooroc Ilie să te ocrotească pe tine și pe cei dragi ție, azi și în tot anul care urmează. La mulți ani!"

„Multă sănătate, lumină în suflet și pace în casă, cu binecuvântarea Sfântului Ilie! La mulți ani!"



Urări jucăușe, pentru prieteni apropiați

„La mulți ani, Ilie de-al meu! Să ai parte doar de furtuni de fericire, nu de cele cu trăsnete!"

„De Sfântul Ilie, îți urez să faci mereu senzație - la propriu și la figurat! La mulți ani!"

„Astăzi e ziua ta, așa că ai voie la orice - chiar și la mere, fără grijă de grindină! La mulți ani!"