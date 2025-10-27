Dinamica somnului - ce se întâmplă în corpul nostru când dormim

Îndrumător ne va fi Sidarta Ribeiro, doctor în neuroștiințe și autorul unei lucrări științifice apreciate: „Oracolul nopții” (Editura Humanitas, 2025): „Prima fază majoră a somnului apare mai ales în prima jumătate a nopții și se divide la rândul ei în trei subfaze de somn tot mai adânc, numite în mod colectiv somn non-REM (NREM)”. Ce înseamnă REM? „Somnul REM (n.r. - Rapid Eye Movement/Mișcarea Rapidă a Ochilor - este etapa de somn în care visăm) constituie a doua fază majoră de odihnă, care prevalează în ultima parte a nopții. Un ciclu complet de somn uman durează în jur de 90 de minute și constă dintr-un șir fix de stări succesive: N1 → N2 → N3 → somn REM. Ciclul acesta se repetă de patru sau cinci ori pe noapte, până când persoana se trezește”.

Unde Alfa, unde Theta, unde Delta

Dar să revenim la începutul somnului pentru a-i înțelege mai bine dinamica. Din nou profesorul Sidarta Ribeiro: „Procesul de adormire începe cu dispariția undelor Alfa, tipice stării de veghe cu ochii închiși, și apariția așa-numitelor unde Theta, tipice pentru starea N1. Primele imagini onirice apar în această fază inițială a somnului și persistă pe durata fazei următoare, N2, cu excepția momentelor când apar undele cerebrale numite Complexe K”. Pe înțelesul oamenilor obișnuiți? „Aceste unde izolate, destul de lente, tipice pentru N2, provoacă o deconectare mintală, o pierdere bruscă a conștiinței care precedă faza N3, dominată de unde la fel de lente, dar care apar în serii, numite unde Delta. Fazele N1 și N2 sunt foarte scurte, ele durând aproape întotdeauna între cinci și douăzeci de minute. Faza N3 durează mai mult, dar episoadele sale devin tot mai scurte de-a lungul nopții”.

Spasme, scurgeri, erecții

Mai mult (și mai limpede, sper): „Somnul REM, în schimb, decurge în episoade scurte la începutul nopții, care se lungesc treptat, atingând durata maximă la ivirea zorilor. Dacă primul episod de somn REM al nopții durează numai câteva minute, durata ultimului poate depăși o oră. În decursul nopții, episoadele de somn REM nu doar că devin mai lungi, dar treptat devin, de asemenea, și mai intense. Sporesc mișcările oculare, spasmele musculare localizate și vioiciunea relatărilor onirice, precum și scurgerile de sânge vaginal și erecțiile peniene. Somnul REM atinge durata maximă când temperatura corpului ajunge la nivelul cel mai scăzut. În pofida lipsei termoreglării corpului în timpul somnului REM, anumite zone din creier prezintă o creștere a temperaturii. În situațiile de disconfort termic, atât deasupra, cât și dedesubtul intervalului normal de temperatură a corpului somnul REM se reduce substanțial, în vreme ce somnul NREM persistă”.

Variații ale conținutului mintal

Ce implică aceste fluctuații? „Aceste variații enorme ale conținutului mintal în diferitele faze ale somnului sunt asociate cu variații corespunzătoare în ceea ce privește nivelurile neurotransmițătorilor. Când o persoană e trează, creierul său eliberează cantități mari din neurotransmițătorii noradrenalină, serotonină, dopamină și acetilcolină, a căror origine datează de pe vremea primelor animale, în urmă cu peste 500 de milioane de ani. Acești neurotransmițători joacă roluri importante în modularea atenției, a emoțiilor, a motilității și a comportamentelor motivate în general. Atunci când ochii sunt închiși și corpul se relaxează pentru somn, stimulii senzoriali se reduc, iar echilibrul dintre diverși neurotransmițători se modifică. În timpul somnului cu unde lente, nivelul dopaminei suferă o mică reducere, pe când nivelul acetilcolinei începe să oscileze puternic”.

Creșteri și descreșteri

Nu în ultimul rând: „În același timp, are loc o reducere a nivelurilor a trei neurotransmițători foarte importanți pentru funcționarea creierului: noradrenalina, serotonina și histamina. Aceasta se întâmplă fiindcă centrii producători ai acestor neurotransmițători sunt inhibați prin eliberarea intermitentă de acetilcolină, pe măsură ce somnul cu unde lente devine tot mai adânc. În cele din urmă, în tranziția la somnul REM, nivelul acetilcolinei crește brusc, nivelul dopaminei crește ușor, iar nivelurile noradrenalinei și serotoninei scad practic la zero”.

