Dulciurile surpriză care vă pot ajuta când sunteți răciți

Cercetătorii au analizat dacă răceala afectează starea de spirit și performanța și dacă aceste efecte pot fi eliminate prin consumul de bomboane de mentă.

Studiul a monitorizat 81 de studenți timp de 10 săptămâni și, în această perioadă, 17 participanți au dezvoltat o afecțiune ușoară a căilor respiratorii superioare, transmite The Independent.

Șase dintre participanții bolnavi au primit bomboane de mentă, șase au primit bomboane cu caramel, iar cinci nu au primit bomboane. Dintre cei 64 de participanți sănătoși, 21 au supt bomboane de mentă, 22 au primit bomboane placebo, iar 21 nu au consumat bomboane.

Participanții sănătoși și cei bolnavi au fost supuși unor teste pentru a le evalua starea de spirit, performanța și timpul de reacție.

Studiul a confirmat că răceala era asociată cu un timp de reacție mai lent, mișcări oculare mai lente și vigilență redusă. Cercetătorii au descoperit că suptul bomboanelor de mentă crește vigilența atât a persoanelor răcite, cât și a celor sănătoase. Însă suptul bomboanelor de mentă nu a avut efecte semnificative asupra performanței.

Cercetătorii au descoperit că consumul de bomboane de mentă influențează starea de rău, deoarece calmează semnalele transmise de corp către creier.

Dr. Andy Smith, care a condus cercetarea, a explicat mecanismul prin care mentele ajută: „Când oamenii sunt bolnavi de o afecțiune ușoară a căilor respiratorii superioare, vor experimenta probabil stare de rău – un disconfort general și o lipsă de bunăstare. Acest lucru poate afecta performanța și reduce vigilența noastră”.

„Se știe că vaporii au beneficii terapeutice – iar aromele, precum menta, s-au dovedit în cercetări anterioare că au un impact asupra bunăstării noastre atunci când suntem bolnavi și în perfectă sănătate", a declarat medicul.

„Am considerat că este plauzibil ca mentele să contribuie la reducerea stării de rău asociate cu răceala obișnuită și simptomele acesteia", a spus dr. Smith.

„Rezultatele noastre au confirmat că răcelile obișnuite sunt asociate cu o viteză psihomotorie mai lentă și o vigilență redusă. Însă suptul unei mente, în comparație cu o bomboană cu unt sau cu nimic, în timpul unei răceli poate crește vigilența", a adăugat cercetătorul.

Dr. Smith a subliniat aplicabilitatea practică a descoperirii: „Aceste rezultate arată că, cu o înțelegere corectă, se pot face lucruri simple pentru a ne îmbunătăți starea de bine atunci când nu ne simțim bine – și asta include consumul de mentă pentru a ne ajuta să trecem peste o răceală”.

Studiul, intitulat „Efectele bolilor ușoare ale căilor respiratorii superioare și ale suptului de bomboane de mentă asupra stării de spirit și a performanței", este publicat în World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences.

