7 obiceiuri zilnice care ajută la detoxifierea organismului

Medicii ne recomandă să susținem activittatea organismului de eliminare a factorilor nocivi prin hidratare, fibre și mișcare.

1. Crucifere pentru ficat

Ficatul procesează toxine în două faze: oxidare și conjugare. Consumă zilnic broccoli, kale, usturoi sau ceapă pentru compuși sulfurați.

Susține glutationul – „antioxidantul-maestru” – cu NAC - N-acetilcisteină, ALA - Acid alfa-lipoic, seleniu, zer sau suplimente lipozomale.

Evită alcoolul, acetaminofenul , alimentele procesate și grăsmile trans..

2. Hidratarea rinichilor

Bea 300-500 ml dimineața și menține aportul total de 30–35 ml apă/kg corp/zi. Adaugă electroliți la efort.

Semne de alarmă: urină închisă la culoare, oboseală, dureri de cap.

3. Curățarea intenstinului

Legumle, chia, fructele de pădure și fermentate asigură 1-2 tranzite zilnice. Ghimbirul sau rucola stimulează bila și previne reabsorbția toxinelor. Consumă alimente fermentate și amare.

4. Stimularea circulației limfatice

30 minute de mers alert, respirație din diafragmă, sărituri, dușuri alternante, folosirea bureților care stimulează circulația la nvelul pielii mobilizează limfa stagnantă, reducând umflăturile și inflamația.

5. Somn odihnitor

Sistemul glinfatic elimină neurotoxinele noaptea. Cină ușoară cu 3 ore înainte de culcare, cameră la 18-20°C, fără ecrane, durata de 7-9 ore a somnului.

6. Eliminarea toxinelor prin mișcare

8.000-10.000 pași/zi, exerciții de forță 3x/săptămână, saună de 3 ori/săptămână, înot, mers pe bicicletă elimină metale grele și BPA.

7. Reducerea expunerii la toxine

Schimbă plasticul cu sticlă/inox, evită aluminiul și parfumurile sintetice. Folosește filtre HEPA și uleiuri curate (măsline, avocado), porivit longevitymagazine.ro.