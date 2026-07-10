Adevărul despre colesterol: Ce analize de sânge sunt necesare

Cercetările recente arată însă că imaginea este mult mai complexă: nu contează doar cantitatea de colesterol din sânge, ci și modul în care acesta este transportat, dimensiunea particulelor și gradul lor de deteriorare.

O analiză mai atentă a profilului lipidic poate oferi informații importante despre riscul de apariție a aterosclerozei și al bolilor cardiovasculare.

Colesterolul nu este dușmanul organismului

Deși este asociat frecvent cu problemele de sănătate, colesterolul are un rol esențial în organism. Acesta contribuie la formarea membranelor celulare, producerea unor hormoni precum testosteronul, estrogenul și cortizolul, sinteza vitaminei D și la funcționarea normală a creierului.

Problema nu este colesterolul în sine, ci felul în care este transportat prin sânge și modificările pe care le poate suferi.

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Cum circulă colesterolul prin organism

Colesterolul nu circulă liber în sânge, fiind transportat de lipoproteine – particule formate din proteine și grăsimi.

Cele mai importante sunt:

LDL (Low-Density Lipoprotein) – transportă colesterolul către țesuturi și este asociat cu formarea plăcilor de aterom atunci când există condiții favorabile;

– transportă colesterolul către țesuturi și este asociat cu formarea plăcilor de aterom atunci când există condiții favorabile; HDL (High-Density Lipoprotein) – ajută la transportul colesterolului înapoi către ficat, unde poate fi eliminat;

– ajută la transportul colesterolului înapoi către ficat, unde poate fi eliminat; VLDL (Very Low-Density Lipoprotein) – transportă în principal trigliceridele produse de ficat.

Analizele obișnuite măsoară cantitatea de colesterol din aceste particule, însă specialiștii atrag atenția că numărul particulelor poate fi uneori mai relevant decât valoarea totală.

De ce contează dimensiunea particulelor LDL

Două persoane pot avea aceeași valoare a colesterolului LDL, dar riscuri cardiovasculare diferite.

Un pacient poate avea mai puține particule LDL, dar mai mari, în timp ce altul poate avea un număr mare de particule mici și dense. Deși rezultatul analizelor clasice poate fi similar, particulele mici și dense sunt considerate mai problematice deoarece pot pătrunde mai ușor în pereții arterelor și se pot oxida mai rapid.

Aceste procese favorizează apariția plăcilor de aterom, care pot îngusta vasele de sânge și cresc riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

Ce înseamă LDL oxidat

LDL devine mai periculos atunci când este modificat prin oxidare. În această formă poate declanșa inflamații la nivelul vaselor de sânge și poate contribui la formarea depozitelor de grăsime din artere.

Printre factorii care favorizează oxidarea LDL sunt fumatul, inflamația cronică, glicemia crescută, alimentația dezechilibrată și stresul oxidativ.

HDL nu spune toată povestea

HDL este cunoscut drept colesterolul protector datorită rolului său în eliminarea excesului de colesterol din organism și în susținerea sănătății vaselor de sânge.

Totuși, specialiștii atrag atenția că valoarea HDL nu este singurul element important. Nu toate particulele HDL funcționează la fel, iar valori foarte mari nu garantează automat o protecție suplimentară împotriva bolilor cardiovasculare.

Trigliceridele, un indicator care nu trebuie ignorat

Pe lângă colesterol, trigliceridele reprezintă un alt parametru important pentru evaluarea riscului cardiovascular.

Nivelurile crescute se pot asocia cu un număr mai mare de particule LDL mici și dense, rezistență la insulină și inflamație cronică.

Un raport folosit uneori pentru evaluarea riscului metabolic este cel dintre trigliceride și HDL. Valorile mai ridicate pot indica un profil metabolic mai puțin favorabil.

Ce analize sunt concludente

Profilul lipidic standard nu surprinde întotdeauna toate aspectele riscului cardiovascular. În anumite situații, medicii pot recomanda investigații suplimentare, precum:

ApoB – indică numărul particulelor aterogene din sânge;

– indică numărul particulelor aterogene din sânge; LDL-P – măsoară numărul particulelor LDL;

– măsoară numărul particulelor LDL; Lipoproteina(a) – Lp(a) – un factor de risc influențat în mare parte genetic;

– un factor de risc influențat în mare parte genetic; analiza particulelor LDL mici și dense.

Aceste teste pot completa imaginea oferită de analizele clasice.

Alimentația și stilul de viață sunt esențiale

Specialiștii subliniază că sănătatea cardiovasculară nu depinde de un singur factor. Alimentația, mișcarea și obiceiurile zilnice au un rol important.

Printre recomandările frecvent susținute se numără:

reducerea consumului de zahăr și produse ultraprocesate;

consumul de fibre, pește și alimente bogate în acizi grași Omega-3;

includerea alimentelor bogate în polifenoli, precum fructele de pădure, ceaiul verde, cacaoa și uleiul de măsline extravirgin;

menținerea unei greutăți sănătoase;

activitatea fizică regulată;

renunțarea la fumat.

Când poate fi necesar tratamentul

În unele cazuri, modificările stilului de viață nu sunt suficiente. Tratamentul medicamentos poate fi recomandat persoanelor cu risc cardiovascular ridicat, cu hipercolesterolemie familială sau cu valori crescute ale unor markeri precum LDL sau Lp(a).

Printre medicamentele utilizate se numără statinele, inhibitorii PCSK9 și ezetimibul, în funcție de profilul fiecărui pacient.

Colesterolul trebuie evaluat în context

Colesterolul rămâne un indicator important, însă evaluarea modernă a riscului cardiovascular ia în calcul mai multe elemente: numărul particulelor LDL, dimensiunea acestora, nivelul trigliceridelor, funcția HDL și factorii genetici, potrivit longevitymagazine.ro.

Monitorizarea regulată, un stil de viață echilibrat și recomandările personalizate ale medicului pot contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare.