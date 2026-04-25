Alimentul ignorat care îți poate îmbunătăți sănătatea. Cum să alegi și să consumi alge?

Folosite de secole în bucătăriile asiatice, aceste ingrediente sunt apreciate pentru profilul nutritiv bogat și versatilitatea culinară, însă specialiștii atrag atenția că alegerea și prepararea corectă sunt esențiale.

Care sunt algele comestibile?

Algele comestibile se împart în trei mari categorii, în funcție de pigment și mediul în care cresc: verzi (Chlorophyta), brune (Phaeophyta) și roșii (Rhodophyta). Printre cele mai cunoscute tipuri se numără nori, kombu, wakame, dulse, arame și spirulina, fiecare cu utilizări și proprietăți distincte.

Nori, utilizate frecvent la prepararea sushi-ului, sunt recunoscute pentru textura lor fină și aroma delicată. Kombu și wakame sunt preferate în supe și salate datorită gustului umami, în timp ce dulse și arame sunt folosite în garnituri sau preparate sotate. Spirulina, în schimb, este consumată mai ales sub formă de supliment alimentar, fiind bogată în proteine.

Cum să alegi algele

Pentru consumatori, selecția produselor rămâne un aspect crucial. Specialiștii recomandă achiziționarea algelor din surse certificate, cu etichete clare privind proveniența și procesarea.

Algele proaspete trebuie să aibă o textură fermă și un miros discret de mare, în timp ce variantele uscate trebuie să fie uniforme și lipsite de impurități.

Cum păstrezi algele

Depozitarea corectă contribuie, de asemenea, la menținerea calității. Algele proaspete se păstrează la frigider și se consumă rapid, în timp ce cele uscate pot fi depozitate pe termen lung, în spații răcoroase și uscate. În multe cazuri, acestea necesită hidratare înainte de gătire.

Nutrienții din alge

Din punct de vedere nutrițional, algele sunt considerate un „superaliment”, datorită conținutului ridicat de iod, vitamine și minerale esențiale. Fibrele susțin digestia, iar antioxidanții contribuie la protecția celulară. Totuși, consumul trebuie moderat, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni tiroidiene sau care urmează tratamente anticoagulante, potrivit hellotaste.ro.

Într-un context în care consumatorii caută alternative sănătoase și sustenabile, algele comestibile devin o opțiune tot mai populară. Integrarea lor în dietă poate aduce beneficii semnificative, cu condiția respectării regulilor de bază privind alegerea și prepararea.