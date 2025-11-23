Alimentul pe care să NU îl consumi dimineața. Medicii chinezi spun că este dăunător pentru sănătate

Consumul de iaurt rece dimineața pe stomacul gol nu este recomandat întrucât poate fi nociv pentru sănătatea intestinală.

De ce să eviți iaurtul dimineața

Medicii chinezi avertizează că acest obicei poate provoca ceață mentală, diaree, balonare și chiar acumulare de kilograme în plus.

Motivul este legat de faptul că iaurtul rece reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv, încetinind metabolismul și perturbând digestia.

Alimentele pe care să le consumi la micul dejun

Medicina tradițională chineză recomandă un mic dejun gătit, nutritiv, pentru a stimula metabolismul și circulația sanguină. Cele mai potrivite alimente sunt ouăle sau avocado.

Totodată, încălzirea alimentelor pe aragaz este preferată față de cuptorul cu microunde, care încălzeșe alimentele din interior spre exterior, ceea ce generează o „energie violentă” prin vibrația moleculelor de apă, afectând astfel nutrienții din mâncare.

În contrast cu obiceiul occidental de a consuma iaurt dimineața, medicina chineză consideră astfel că iaurtul este un aliment nepotrivit pentru a fi consumat dimineața, potrivit spynews.ro.