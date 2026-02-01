Băutura care accelerează îmbătrânirea pielii. La ce cantitate încep efectele negative

Cafeaua în cantități moderate, sub 400 ml zilnic, are efecte benefice penru organism. Însă în cantități mari, aceasta duce la îmbătrânirea pielii prin deshidratare.

Efecte pozitive moderate

Cafeaua reduce inflamația și stresul oxidativ, ajutând pielea să rămână elastică datorită polifenolilor și extractelor care stimulează producția de colagen, arată cercetări recente.

Consumul moderat repară celulele expuse zilnic la agresiuni, încetinind procesul biologic de îmbătrânire.

De asemenea, crește ușor tensiunea arterială, fiind de ajutor persoanelor cu hipotensiune.

Riscuri la consum mare

Excesul de cofeină – peste 400 mg – deshidratează organismul de la interior spre exterior, accentuând, avertizează experții de la Healthline.

De asemenea, consumul mare de cafea poate genera anxietate, insomnie sau hipertensiune, efecte cu impact indirect asupra tenului uscat.

Sfaturi practice

Alege cafea decofeinizată dacă depășești limita deoarece păstrează antioxidanții fără riscuri.

Moderația menține beneficiile cafelei. Alege să consumi cafea alături de un pahar de apă deoarece provoacă deshidratare, potrivit catine.ro.