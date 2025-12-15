Beneficiile pentru sănătate ale celui mai scump condiment din lume

Bogat în carotenoide precum crocina și safranala, acesta aprotejează sănătatea ochilor, creierului și sistemului cardiovascular, însă experții recomandă precauție și consult medical.

Beneficii demonstrate științific

Sănătatea ochilor

Șofranul reduce inflamația, principala cauză a bolilor oculare. Studii, citate de Healthline, arată îmbunătățiri în degenerescența maculară legată de vârstă (AMD), maculopatia diabetică și glaucom, prin scăderea presiunii oculare.

Efecte antidepresive

Compușii dn șofran blochează recaptarea dopaminei, serotoninei și norepinefrinei, oferind efecte similare antidepresivelor. Reduce simptomele anxietății și depresiei, potrivit cercetărilor.

Protecție cerebrală

Îmbunătățește memoria la pacienții cu Alzheimer sau tulburări cognitive ușoare. O revizuire din 2021 subliniază rolul antioxidant în susținerea sănătății creierului.

Sănătatea inimii

O meta-analiză din 2021 pe 19 studii indică scăderi semnificative ale tensiunii arteriale diastolice, glicemiei, colesterolului LDL și total.

Antioxidant

Un studiu din 2019 pe 80 de pacienți cu diabet tip 2 a arătat că un consum de 100 mg zilnic, timp de 12 săptămâni, reduce malondialdehida (MDA), marker al stresului oxidativ.

Utilizat în cantități mici în bucătărie pentru aroma sa pământie și dulce, șofranul este porivit penrur ceaiuri sau deserturi, dar nu trebuie să fie adăugate canttăți mari.

Riscuri și precauții

Suplimentele cu șofran de până la 100 mg/zi, timp de 26 săptămâni, sunt tolerate bine, însă dozele mari provoacă anxietate, amețeli, greață sau dureri de cap. La peste 5 g/zi apar efecte grave (diaree scu sânge, iar peste 12 g pot fi letale.

Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să evite suplimentele, potrivit catine.ro.