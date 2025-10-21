Căscatul frecvent și dificultățile de respirație: Când devin motive de îngrijorare

Deși căscatul este un reflex natural, declanșat cel mai adesea de oboseală sau plictiseală, asocierea cu dificultăți de respirație poate indica afecțiuni ce necesită consult medical.

Căscatul are și o componentă socială, fiind „contagios” – omul reacționează la căscatul altora pentru a rămâne alert și sincronizat în grup. Fiziologic, el ajută la reglarea nivelului de oxigen în sânge, devenind un mecanism natural atunci când lipsa de aer semnalează un aport insuficient.

În timpul efortului fizic intens, căscatul poate să apară normal datorită nevoii crescute de oxigen. Însă dacă senzația de lipsă de aer și căscatul devin frecvente fără o explicație evidentă, acestea pot semnala:

Stres și anxietate

În situații stresante crește ritmul respirator pentru a aproviziona mușchii cu oxigen, iar căscatul frecvent ajută la relaxare. Anxietatea poate provoca senzația de lipsă de aer și căscat intens.

Tensiune arterială mică

Tensiunea arterială scăzută reduce fluxul sanguin și oxigenul pentru organe. Senzația de lipsă de aer poate declanșa hiperventilația și căscatul ca mecanisme compensatorii. Hipotensiunea ortostatică, insuficiența cardiacă, aritmiile sau deshidratarea pot fi cauze ale acestei stări, care poate fi însoțită de amețeli, vedere încețoșată, dureri în piept și leșin.

Boli de inimă

Afecțiuni precum insuficiența cardiacă, angina pectorală sau aritmiile afectează oxigenarea organismului și pot determina căscat excesiv. Nervul vag implicat în reglarea respirației și ritmului cardiac poate intensifica reflexul căscatului, în încercarea de relaxare.

Probleme respiratorii

Astmul, bronșita, pneumonia sau chiar răcelile pot genera dificultăți de respirație, lipsă de aer și căscat frecvent. În cazurile pulmonare, aceste semne sunt frecvent însoțite de tuse persistentă, febră, respirație șuierătoare sau dureri toracice, potrivit medicool.ro.

Dacă senzația de lipsă de aer și căscatul sunt frecvente și nu au o cauză evidentă este recomandată consultarea unui medic pentru diagnostic și tratament adecvat.