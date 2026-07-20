În căutarea nemuririi: Rusia investește miliarde de ruble pentru prelungirea vieții. Cât de departe poate ajunge știința?

În centrul atenției se află programe de terapie genetică, bioimprimare de țesuturi și cercetări asupra mecanismelor îmbătrânirii, despre care unele surse susțin că ar fi legate de dorința președintelui Vladimir Putin de a extinde limitele longevității umane.

Potrivit unor relatări din presa internațională, Rusia ar fi alocat miliarde de ruble pentru dezvoltarea unor tehnologii medicale menite să încetinească procesele de îmbătrânire. Autoritățile de la Moscova spun că acestea sunt investiții în sănătatea publică și cercetare avansată.

Discuția care a făcut înconjurul lumii

În septembrie 2025, o conversație surprinsă între Vladimir Putin, Xi Jinping, președintele Chinei, și liderul nord-coreean Kim Jong-un a atras atenția după ce cei aceștia au fost surprinși vorbind, aparent întâmplător, despre posibilitatea ca progresele biotehnologiei să permită oamenilor să trăiască mai mult.

În timpul discuției, liderul Federației Ruse a menționat posibilitatea ca transplanturile repetate de organe să contribuie, în viitor, la extinderea semnificativă a vieții umane.

„Poate chiar să atingem nemurirea”, a spus Vladimir Putin, potrivit înregistrărilor apărute în spațiul public.

În aprilie 2026, guvernul de la Moscova a anunțat dezvoltarea unor terapii genetice destinate încetinirii îmbătrânirii celulare. Ministrul adjunct al Științei, Denis Sekirinsky, a descris unul dintre aceste tratamente ca fiind „una dintre cele mai promițătoare căi în lupta împotriva îmbătrânirii”.

Genetică, organe artificiale și bioimprimare

Unul dintre domeniile prioritare pentru cercetătorii ruși este bioimprimarea – tehnologia prin care sunt create țesuturi vii cu ajutorul imprimării 3D.

Proiectele sunt coordonate de profesorul Yevgeny Rogaev, care susține că astfel de tehnologii ar putea contribui la salvarea unui număr important de oameni în următorii ani.

O altă direcție de cercetare este creșterea unor organe compatibile cu organismul uman în animale, inclusiv porci miniaturali, datorită asemănărilor genetice dintre anumite țesuturi animale și cele umane.

Oamenii de știință ruși studiază, de asemenea, specii cu caracteristici biologice neobișnuite, precum șobolanii-cârtiță, cunoscuți pentru rezistența lor ridicată la cancer, dar și alte organisme cu procese de îmbătrânire lente.

Laboratoarele de la Sirius și proiectele de longevitate

Unele publicații occidentale au relatat despre existența unor proiecte de cercetare desfășurate la Universitatea de Știință și Tehnologie Sirius, fondată la Soci.

Instituția este prezentată ca un centru educațional și de cercetare destinat dezvoltării științifice. Potrivit unor surse, aici ar exista și programe dedicate geneticii și medicinei anti-îmbătrânire.

Nu există însă informații publice complete care să confirme amploarea exactă a acestor cercetări sau existența unor proiecte clasificate cu obiectivul de prelungire nelimitată a vieții.

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Critici privind „nemurirea”

Omul a vrut întotdeauna să sfideze moartea, căutând mereu soluții pentru a-și prelungi viața și chiar a trăi veșnic.

Ambițiile privind extinderea radicală a vieții sunt privite cu scepticism de unii experți.

Sir Richard Dearlove, fost director al serviciului britanic de informații MI6, a calificat ideea că Vladimir Putin ar putea depăși limitele naturale ale vieții ca fiind „ușor ridicolă”.

„Este o iluzie minunată. Mulți oameni aflați în poziții de putere ar dori să rămână acolo pe termen nelimitat”, a declarat acesta. „Ideea că va păcăli moartea? Adevărul este că e muritor.”

Tratamente experimentale și ritualuri controversate

De-a lungul anilor au apărut numeroase relatări despre interesul liderului de la Kremlin pentru metode alternative de menținere a sănătății, inclusiv terapii extreme, precum expunerea la temperaturi foarte scăzute sau băile tradiționale cu extracte provenite de la cerbii maral.

Nu există dovezi științifice solide că astfel de practici ar avea efecte de prelungire a vieții sau de încetinire a îmbătrânirii.

În schimb, cercetările medicale moderne se concentrează pe domenii, precum terapia genetică, medicina regenerativă, prevenirea bolilor asociate vârstei și repararea țesuturilor deteriorate.

Implicarea cercetătorilor apropiați Kremlinului

Programele rusești de longevitate sunt asociate cu cercetători precum Mihail Kovalciuk, directorul Institutului Kurchatov, și Maria Voronțova, fiica lui Vladimir Putin, medic endocrinolog, implicată în proiecte de cercetare genetică.

Kovalciuk a susținut în trecut că progresul științific ar putea permite repararea și înlocuirea unor componente ale organismului uman.

„Este dificil să discutăm despre nemurire, dar capacitatea de a repara omul va crește fără îndoială”, a declarat acesta.

O cursă globală pentru prelungirea vieții

Dincolo de controversele politice, cercetaîrile asupra longevității reprezintă un domeniu în dezvoltare la nivel mondial. Universități și companii de biotehnologie din mai multe țări investesc în studii privind regenerarea celulară, inteligența artificială aplicată medicinei și terapiile personalizate.

Experții atrag însă atenția că prelungirea vieții umane rămâne un obiectiv extrem de complex, iar până în prezent nu există o tehnologie demonstrată care să permită oprirea sau inversarea procesului de îmbătrânire, potrivit thesun.uk.

Cursa pentru longevitate continuă dar între promisiunile cercetării moderne și visul nemuririi rămâne o diferență semnificativă.