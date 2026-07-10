Ce au în comun oamenii care trăiesc până la 100 de ani. Schimbare de perspectivă asupra longevității

Cercetarea, realizată în Sardinia, una dintre celebrele „Zone Albastre” ale lumii, unde numărul centenarilor este peste media globală, arată că persoanele care ajung la vârste înaintate împărtășesc o trăsătură psihologică comună: personalitatea. Rezultatele au fost publicate în International Journal of Applied Positive Psychology.

Trăsături de personalitate ale oamenilor longevivi

Echipa coordonată de psihologul Maria Chiara Fastame, de la Universitatea din Cagliari, a analizat relația dintre personalitate, starea de bine și calitatea vieții la vârste înaintate.

La studiu au participat 125 de persoane cu vârste cuprinse între 71 și 101 ani, dintre care 55 locuiau în Zona Albastră din Sardinia, iar 70 proveneau dintr-o comunitate apropiată, cu condiții sociale și economice similare.

Participanții au completat chestionare și au fost evaluați din punct de vedere al sănătății fizice și psihice, al stilului de viață și al celor cinci mari trăsături de personalitate: deschiderea către experiențe noi, conștiinciozitatea, extroversiunea, agreabilitatea și nevrotismul.

Rezultatele au arătat că locuitorii Zonei Albastre nu aveau neapărat o stare de sănătate mai bună decât ceilalți participanți. În schimb, aceștia au obținut scoruri semnificativ mai ridicate la capitolul „deschidere”, trăsătură asociată cu curiozitatea, dorința de a învăța, interesul pentru idei noi și disponibilitatea de a încerca experiențe diferite.

Cercetătorii au observat că persoanele cu un nivel ridicat de deschidere petreceau mai mult timp implicându-se în activități recreative și hobby-uri și raportau un nivel mai ridicat de bunăstare psihologică.

În același timp, participanții cu un grad ridicat de conștiinciozitate s-au declarat mai mulțumiți de viață și au demonstrat o capacitate mai bună de adaptare la provocări.

La polul opus, persoanele cu un nivel ridicat de nevrotism au raportat o calitate mai scăzută a vieții și o stare de sănătate mai slabă.

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Personalitatea inflluențează stilul de viață

Autorii studiului subliniază că personalitatea nu determină în mod direct longevitatea, însă poate modela comportamentele care favorizează îmbătrânirea sănătoasă.

O persoană curioasă și deschisă către experiențe noi este mai predispusă să rămână activă, să își cultive hobby-uri, să își mențină relațiile sociale și să continue să învețe pe tot parcursul vieții, comportamente asociate frecvent cu o stare mai bună de sănătate la vârste înaintate.

Specialiștii atrag atenția că studiul este observațional și a inclus un număr relativ redus de participanți, astfel încât nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate între personalitate și longevitate.

Cu toate acestea, concluziile se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care sugerează că, pe lângă alimentație, activitate fizică și conexiunile sociale, trăsăturile psihologice și modul în care oamenii se raportează la viață pot avea un rol important în procesul de îmbătrânire sănătoasă, potrivit sciencealert.com.