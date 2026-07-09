Mihaela Bilic: Secretul prin care poți părea mai slabă peste noapte, fără dietă

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihaela Bilic le încurajează pe femei să renunțe la obsesia pentru mărimile mici și să poarte haine care li se potrivesc cu adevărat.

„Secretul” prin care poți părea mai slabă peste noapte

Nutriționistul spune, în glumă, că există o metodă rapidă de a „slăbi” peste noapte: alegerea unor haine cu o mărime mai mare.

Potrivit Mihaelei Bilic, multe femei cumpără haine foarte strâmte, sperând că vor slăbi în curând și vor încăpea perfect în ele. Între timp, însă, efectul este exact invers.

„Există o soluție rapidă și eficientă de a «slăbi» peste noapte: haine cu un număr mai mari! Sau, mai bine spus, haine pe măsura voastră reală, nu cea la care ați dori să fiți”, explică medicul.

Greșeala pe care o fac multe femei

Mihaela Bilic spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea hainelor prea fixe, care evidențiază fiecare imperfecțiune.

„S-a observat că femeile au tendința să-și cumpere haine fixe, care le strâng și în care abia intră, pe principiul «vreau să mai slăbesc puțin». În așteptarea acestui moment, ajung să pară mai îngrășate decât sunt în realitate”, afirmă medicul.

Potrivit acesteia, nu întotdeauna ceea ce multe persoane numesc „colăcei” reprezintă grăsime în exces. Uneori este vorba doar despre piele lipsită de tonus, care devine mai vizibilă atunci când hainele sunt prea strâmte.

Ce recomandă Mihaela Bilic

Nutriționistul le propune femeilor un experiment simplu.

În locul tricourilor mulate, recomandă modele mai lejere, care nu se lipesc de corp. De asemenea, rochiile drepte pot avantaja mai mult silueta decât cele foarte strânse în talie, iar blugii care se închid cu dificultate ar trebui lăsați deoparte pentru o perioadă.

Potrivit Mihaelei Bilic, schimbarea garderobei poate avea și un efect psihologic pozitiv.

„Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul «Parcă ai mai slăbit!»”, spune aceasta.

Acceptarea propriei siluete, primul pas către schimbare

Mihaela Bilic subliniază că sfatul său nu înseamnă renunțarea la un stil de viață sănătos sau abandonarea unei cure de slăbire.

Mesajul este, mai degrabă, unul despre acceptarea propriului corp și despre confort.

„Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38!”, transmite medicul.

În final, nutriționistul îi încurajează pe cei care îi urmăresc sfaturile să se bucure de vară fără presiunea perfecțiunii și să aleagă haine în care se simt bine.

„Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi. E așa bine să poți respira în voie”, încheie Mihaela Bilic.