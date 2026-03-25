Ce să eviți pentru un creier sănătos: 6 greșeli zilnice care îți pot afecta concentrarea și echilibrul mental

Alex Korb, specialist cu peste două decenii de experiență, explică ce comportamente evită pentru a-și păstra echilibrul mental și capacitatea de concentrare. Potrivit acestuia, schimbările mici de rutină pot avea efecte semnificative asupra clarității mentale și rezistenței la stres.

Anxietate

Anxietatea nu este un defect, ci un semnal util. În loc să o eviți, el recomandă analizarea cauzelor pentru a identifica problemele reale și a le aborda direct.

Autocritica

Autocritica poate avea efecte negative pe termen lung. Deși crește temporar concentrarea, acest tip de presiune epuizează resursele asociate stării de bine.

În schimb, concentrarea pe obiectivele dorite poate susține o stare mentală mai stabilă.

Monitorizarea excesivă a somnului

Urmărirea constantă a datelor despre somn, prin aplicații sau dispozitive, poate deveni o sursă de stres.

Specialistul recomandă, în schimb, adoptarea unor rutine simple, precum respectarea orei de culcare, expunerea la lumină naturală și activitatea fizică regulată.

Multitasking

Realizarea mai multor sarcini simultan poate crea impresia de eficiență, dar duce la oboseală mentală și la creșterea probabilității de a greși.

Soluția este concentrarea pe o singură activitate, împărțită în intervale de timp clare.

Gândirea pozitivă forțată

Deși gândirea pozitivă este frecvent promovată, forțarea acesteia poate duce la suprimarea emoțiilor negative. îSpecialiștii recomandă recunoașterea și acceptarea acestor emoții, ca parte a unui proces sănătos de reglare emoțională.

Productivitatea nu definește valoarea personală

Confundarea performanței cu valoarea personală poate crește nivelul de stres pe termen lung. Expertul subliniază importanța menținerii unui echilibru și a recunoașterii valorii individuale dincolo de rezultate.

Aănătatea creierului depinde astfel mai puțin de optimizare excesivă și mai mult de evitarea unor obiceiuri care pot afecta echilibrul psihic și emoțional, potrivit longevitymagazine.ro.