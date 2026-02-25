Cinci mituri despre acnee

Acneea vulgară, forma cea mai comună, se poate manifesta prin apariția unor leziuni minime, numite comedoane (puncte albe/negre) sau prin leziuni inflamatorii, purulente, până la forma severă cu noduli și chisturi, situație în care există riscul vindecării cu cicatrice inestetice și greu de corectat. Zonele afectate curent sunt fața, pieptul și spatele. Deși este cel mai frecvent întâlnită la vârsta adolescenței, acneea se poate manifesta și la adulți. La majoritatea băieților, acneea dispare până la 20-25 de ani, în cazul fetelor însă veștile nu sunt atât de bune, deoarece acneea adultului apare în special la femei și poate persista până în jurul vârstei de 40 de ani.

Și pentru că este cea mai întâlnită afecțiune, există fel de fel de legende urbane în ceea ce privește cauzele care produc acneea sau posibilele tratamente.

Mituri despre acnee

1. Dulciurile și ciocolata agravează acneea. Nu există niciun fel de studii sau dovezi medicale care să demonstreze că dulciurile sau ciocolata influențează gravitatea acneei. Pe de altă parte, orice fel de exces alimentar afectează echilibrul organismului și poate să determine obezitate. Zahărul în exces este o problemă pentru întreaga stare de sănătate a organismului, iar în cazul specific al acneei, produsele lactate ar putea reprezenta o problemă.

2. Acneea este contagioasă. Și această afirmație este falsă. Acneea nu se transmite dacă folosim același prosop cu o persoană care suferă de această boală. Acneea este o afecțiune dermatologică ale cărei cauze sunt hormonale, nu infecțioase, așa că nu se poate transmite de la o persoană la alta. Acneea nu apare nici din cauza lipsei igienei, ba mai mult, curățarea tenului este extrem de importantă pentru reducerea coșurilor, dar nu trebuie făcută în exces pentru că poate să facă mai mult rău decât bine. Secreția naturală de sebum va fi dezechilibrată, ceea ce poate să ducă la o accentuare a manifestărilor acneei.

3. Expunerea la soare duce la ameliorarea acneei. E o opinie care apare des în rândul celor care suferă de acnee, dar e complet greșită. Nu există niciun studiu care să demonstreze că expunerea la soare reduce apariția coșurilor. Ba dimpotrivă, studiile recente demonstrează că orice fel de expunere la soare fără factori de protecție este dăunătoare pielii și favorizează apariția cancerului de piele.

4. Machiajul provoacă și mai multe coșuri. Fals! În cazul tenului cu acnee, este nevoie să alegem cu mai multă atenție produsele cosmetice și de machiaj folosite, dar asta nu înseamnă că trebuie să le evităm. Produsele trebuie să fie unele mai ușoare, ca să nu blocheze porii și să nu înrăutățească aspectul pielii, dar în acest moment pe piață există variante potrivite oricărui tip de ten. Important, de asemenea, este ca pensulele și celelalte ustensile folosite să fie dezinfectate și curățate după utilizare.

5. Acneea este o problemă specifică adolescenţilor. În realitate, un studiu la care au participat 1.000 de adulţi a demonstrat că această problemă apare la 50% dintre femeile care au între 20 şi 29 de ani, la 35% dintre cele care au între 30 şi 39 de ani şi la 26% la femeile de peste 40 de ani. Şi la această vârstă apar probleme hormonale, mai ales înaintea menopauzei.

Orice formă de acnee trebuie să beneficieze de un tratament corect, personalizat, care să controleze apariția leziunilor. Acest lucru este perfect realizabil dacă tratamentul este adaptat situației pacientului și dacă acesta urmează cu răbdare indicațiile medicului. În formele ușoare se pot utiliza exclusiv produse aplicate local (creme, geluri, soluții), care conțin substanțe active antiacneice – derivați de vitamina A, antiseboreice, keratolitice, antibiotice. În cazurile moderat-severe tratamentul presupune asocierea cu medicamente administrate pe cale orală – antibiotice, derivați de vitamina A sau contraceptive orale.

Există medicamente-minune care vindecă acneea?

„Acneea poate fi vindecată. Există tratamente corecte, susținute – orice tratament antiacneic durează minimum trei luni pentru a obține rezultate. Dacă ar fi să ne gândim la medicamente foarte eficiente, acestea sunt cu siguranță în cazul acneei retinoizii (derivații de vitamina A), fie aplicați local, fie administrați pe cale orală, în formele severe de acnee”, explică dermatologul Adina Alexandru.

Nu există însă medicamentul-minune care să vindece orice tip de acnee și într-un timp scurt. Tratamentul se indică de către medicul dermatolog, în funcție de tipul de leziuni și severitatea acneei, și se ajustează în funcție de evoluția pacientului. Colaborarea între medic și pacient în aceste situații este foarte importantă, deoarece, după consultația inițială este indicat să se programeze consultații de control pe durata tratamentului, în care să se urmărească rezultatele obținute și să se adapteze terapia în funcție de evoluția particulară a fiecărui pacient.