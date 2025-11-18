Un condiment străvechi reduce balonarea și stimulează pierderea în greutate

Chimenul a fost folosit de mii de ani, datând din zorii istoriei scrise. Era popular în Mesopotamia antică și, în cei peste 4.000 de ani de atunci, utilizarea sa s-a răspândit în Orientul Mijlociu, Europa, Asia și America.

„Odată ce a fost introdus într-o nouă țară și cultură, chimenul are un mod de a se insinua profund în bucătăria locală, motiv pentru care a devenit unul dintre cele mai utilizate condimente din lume”, scrie Gary Nabhan, în cartea sa, „Chimen, cămile și caravane”.

Beneficiile chimenului asupra sănătății

Boli cronice

„O dietă bogată în antioxidanți poate ajuta la reducerea riscului de boli de inimă și a altor boli cronice”, afirmă dieteticiana Nicole Hopsecger de la Clinica Cleveland. „Desigur, acest lucru trebuie asociat cu fructe proaspete, legume, cereale integrale și leguminoase.”

Aceasta recomandă măcinarea semințelor de chimen deoarece sporește capacitatea organismului de a le absorbi.

„De asemenea, obțineți mai multe beneficii de la vitaminele și mineralele pe care le conține, cum ar fi vitaminele B, vitamina E, fierul și magneziul”, a explicat specialista.

Fierul produce o proteină în globulele roșii care ajută la transportul oxigenului prin organism, stimulează sistemul imunitar și menține părul sănătos. Magneziul ajută la menținerea funcției musculare și nervoase, menține oasele puternice, reglează zahărul din sânge și protejează sănătatea imunitară. Vitaminele B sunt esențiale pentru metabolism și funcția creierului.

Balonare

Iar asta nu este tot ce poate face pentru tine gătitul cu chimen. Un studiu a constatat că extractul de chimen a ajutat oamenii să amelioreze balonarea și alte simptome ale sindromului de intestin iritabil.

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

O analiză separată a arătat că extractul de chimen îmbunătățește testele funcției hepatice la pacienții cu steatoză hepatică non-alcoolică.

Orice cantitate este, în general, sigură de utilizat la gătit, dar oamenii ar trebui să fie atenți cu suplimentele, atrage atenția Hopsecger.

Pierdere în greutate

Cercetările anterioare au descoperit, de asemenea, că acest condiment ar putea ajuta la pierderea în greutate.

Un studiu arată că ajută oamenii să slăbească, similar cu un medicament oral pentru slăbit, fără prescripție medicală, cunoscut sub numele de Orlistat.

O altă analiză, care a evaluat efectele chimenului și lime-ului, relevă „efecte benefice asupra greutății” pentru participanții supraponderali.

Colesterol

Un al treilea studiu a arătat că nivelul colesterolului se îmbunătățește după ce oamenii au luat doar trei grame de pudră de chimen pe zi, timp de trei luni, notează independent.uk.

Însă sunt necesare mai multe cercetări pentru a face o legătură solidă.

„Nu există suficiente cercetări care să le susțină”, a spus Hopsecge. „În puținele studii care fac acest lucru, probabil că există și alți factori pe lângă suplimentul de chimen, cum ar fi o motivație crescută sau schimbările stilului de viață.”

