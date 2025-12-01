Culorile potrivite pentru dormitor: Nuanțele care te ajută să ai un somn odihnitor

Albastrul este culoarea ce induce cel mai eficient somnul, fiind asociat cu liniștea și relaxarea profundă, iar nuanțele pastelate sau deschise sunt recomandate pentru amenajarea dormitorului și așternuturi.​

Culori care induc somnul

Albastrul deschis: transmite calm și reduce tensiunea psihică, facilitând tranziția către somn.​

Verde salvie: oferă echilibru și evocă natura, stabilizând ritmul cardiac și conferind o senzație de siguranță.​

Gri perlat: este o opțiune neutră, calmă și minimalistă, ideală pentru un decor sobru și odihnitor.​

Nuanțe potrivite pentru așternuturi

Albastru pastel: induce relaxare și ajută la reducerea stresului acumulat în timpul zilei.​

Verde măsliniu deschis: creează un cadru armonios și odihnitor, inspirat din natură.​

Bej și crem: oferă o atmosferă luminoasă, dar nu obositoare, potrivită pentru dormitoarele moderne.​

Amenajarea dormitorului

Albastrul pastel, verdele salvie și nuanțele calde de gri sunt ideale pentru pereți și mobilier, oferind o atmosferă calmă și echilibrată.​

Lavanda deschisă poate fi folosită ca accent subtil pentru a induce calmul.​

Evită culorile stimulatoare, precum roșu și portocaliu aprins, care pot menține creierul în alertă.​

Alte recomandări

Lumina caldă (sub 3000K) favorizează secreția de melatonină, ajutând la relaxare.​

Combină culorile reci cu materiale naturale.​

Aceste recomandări pot transforma dormitorul într-un spațiu de odihnă optim, favorizând un somn profund și odihnitor, potrivit lovedeco.ro.