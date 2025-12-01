Culorile potrivite pentru dormitor: Nuanțele care te ajută să ai un somn odihnitor

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   16:00
Culorile din dormitorul tău sunt importante pentru inducerea odihnei și a unui somn profund și odihnitor.

Albastrul este culoarea ce induce cel mai eficient somnul, fiind asociat cu liniștea și relaxarea profundă, iar nuanțele pastelate sau deschise sunt recomandate pentru amenajarea dormitorului și așternuturi.​

Culori care induc somnul

  • Albastrul deschis: transmite calm și reduce tensiunea psihică, facilitând tranziția către somn.​

  • Verde salvie: oferă echilibru și evocă natura, stabilizând ritmul cardiac și conferind o senzație de siguranță.​

  • Gri perlat: este o opțiune neutră, calmă și minimalistă, ideală pentru un decor sobru și odihnitor.​

Nuanțe potrivite pentru așternuturi

Amenajarea dormitorului

  • Albastrul pastel, verdele salvie și nuanțele calde de gri sunt ideale pentru pereți și mobilier, oferind o atmosferă calmă și echilibrată.​

  • Lavanda deschisă poate fi folosită ca accent subtil pentru a induce calmul.​

  • Evită culorile stimulatoare, precum roșu și portocaliu aprins, care pot menține creierul în alertă.​

Alte recomandări

  • Lumina caldă (sub 3000K) favorizează secreția de melatonină, ajutând la relaxare.​

  • Combină culorile reci cu materiale naturale.​

Aceste recomandări pot transforma dormitorul într-un spațiu de odihnă optim, favorizând un somn profund și odihnitor, potrivit lovedeco.ro.

