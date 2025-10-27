Cum influențează schimbările de sezon căderea părului

Medicul dermatolog Paul Farrant explică faptul că această cădere sezonieră este un proces biologic asociat ciclului natural de creștere a părului.

Potrivit specialistului, un scalp sănătos are circa 100.000 de fire de păr, dintre care aproximativ 10% se află constant în faza de cădere.

De ce cade părul toamna

Variațiile de temperatură și expunerea crescută la vitamina D în lunile calde influențează ciclurile de creștere, astfel că în sezonul rece pierderea părului devine mai vizibilă. Acest fenomen este denumit „cădere sezonieră a părului”.

Părul parcurge patru faze în ciclul său de viață, iar ultima – faza telogenă – este cea în care firele vechi cad, făcând loc unor noi creșteri. Fiecare folicul urmează propriul său calendar, iar în această perioadă există o sincronizare mai pronunțată a foliculilor care intră simultan în faza de repaus, ceea ce explică pierderea mai accentuată a părului.

Deși această cădere durează, în general, circa trei luni și nu provoacă pierderi masive, dr. Farrant avertizează că uneori poate ascunde afecțiuni mai grave, cum ar fi chelia ereditară, psoriazisul sau probleme tiroidiene.

Persoanele care observă o cădere abundentă sau apariția zonelor lipsite de păr să consulte un specialist, mai ales în cazul antecedentelor familiale cu alopecie androgenetică.

În mod normal, 90% dintre firele de păr rămân în faza de creștere, ceea ce înseamnă că această cădere de toamnă este o reacție temporară și naturală la schimbările de sezon, potrivit a1.ro.