De ce să nu consumi alcool pe caniculă? Avertismentul medicului Vlad Ciurea

Medicii subliniază că băuturile alcoolice, asociate cu temperaturi ridicate și expunere prelungită la soare, pot amplifica riscurile pentru sănătate.

Alcool și căldură, o combinație fatală

O bere rece sau un cocktail consumat pe plajă pot părea alegeri firești în zilele toride de vară, însă aceste obiceiuri sunt considerate riscante atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius. În astfel de condiții, organismul este deja supus unui stres termic intens, iar alcoolul accentuează deshidratarea și solicitarea sistemului cardiovascular.

Specialiștii atrag atenția că pericolul apare mai ales în cazul consumului de alcool în timpul expunerii îndelungate la soare. În aceste situații, mulți turiști tind să subestimeze efectele, confundând senzația de relaxare cu o hidratare reală a organismului.

În realitate, alcoolul are efect diuretic și contribuie la deshidratare, ceea ce poate crește riscul de insolație, șoc termic sau alte complicații medicale.

Ce spune neurochirurgul Vlad Ciurea

Neurochirurgul Vlad Ciurea avertizează că băuturile alcoolice tari, în special consumate în condiții de caniculă și expunere la soare, pot afecta activitatea cerebrală.

„Mai ales băuturile alcoolice tari pot produce o stare de supraexcitare cerebrală. Asociate cu temperaturile ridicate și cu expunerea directă la soare, acestea afectează funcționarea normală a celulelor nervoase”, a declarat medicul.

Potrivit acestuia, efectele nu se limitează la nivel biologic, ci pot influența și comportamentul, reducând capacitatea de apreciere corectă a riscurilor. În astfel de situații, persoanele pot lua decizii periculoase, precum expunerea prelungită la soare sau intrarea în apă în condiții nesigure.

Specialiștii nu interzic complet consumul de alcool, însă recomandă moderație și evitarea acestuia în orele de vârf ale zilei. Consumul ocazional, în special seara, când temperaturile scad, este considerat mai puțin riscant pentru organism.

„O băutură rece, consumată seara, când temperaturile sunt mai scăzute, este cu totul altceva decât consumul de alcool în plină caniculă”, a mai precizat Vlad Ciurea, potrivit dcmedical.ro.