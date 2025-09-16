Dieta Blue Zone: Cum influențează sănătatea și longevitatea. Atenție la riscuri!

Este vorba despre insula Ikaria (Grecia), orașul Loma Linda (California), peninsula Nicoya (Costa Rica), orașul Okinawa (Japonia) și insula Sardinia (Italia).

Principiile dietei Blue Zone

Alimente

Se bazează pe vegetale, care reprezină circa 95% din alimentație, în timp ce proteinele animale sunt alese rar și în cantități mici.

Dieta Blue Zone presupune consumul de legume, fructe, cereale integrale, fasole, leguminoase, nuci și semințe.

Dieta promovează mâncarea integrală și neprocesată, iar proporția macronutrienților zilnici ar trebui să fie în jur de 65% carbohidrați, 20% grăsimi și 15% proteine.

Controlul porțiilor

Un aspect important este controlul porțiilor, care înseamnă să mănânci conștient și să te oprești atunci când ești 80% sătul.

Stil de viață

Totodată, dieta Blue Zone include și un stil de viață sănătos, cu activitate fizică zilnică, practici pentru reducerea stresului, scopuri clare în viață și legături sociale puternice.

Beneficiile dietei Blue Zone

Beneficiile dietei Blue Zone includ reducerea riscului de boli cardiovasculare, scăderea tensiunii arteriale, prevenirea diabetului și a anumitor tipuri de cancer, îmbunătățirea sănătății intestinale, creșterea nivelului de energie și claritate mentală.

Care sunt riscurile

Totuși, pot apărea și unele dezavantaje, precum disconfort abdominal din cauza aportului crescut de fibre sau riscul deficiențelor de vitamina B12, fier și calciu, ca urmare a consumului redus de alimente de origine animală, motiv pentru care este recomandată consultarea medicului înainte de adoptarea acestei diete, potrivit catine.ro.