Femei versus bărbați: 4 factori care influențează speranța de viață

Un studiu de amploare aduce dovezi că răspunsul nu ține doar de stilul de viață sau accesul la îngrijiri medicale, având rădăcini adânci în biologia evolutivă.

Cercetarea, coordonată de Institutul Max Planck pentru Antropologie Evolutivă din Leipzig, a analizat durata de viață a peste 1.100 de specii de mamifere și păsări, cu date prelevate atât din sălbăticie, cât și din grădini zoologice.

Factorii care influențează durata vieții

Concluzia principală este că diferențele de longevitate între sexe nu sunt întâmplătoare, fiind influențate de o combinație complexă de factori genetici, strategii de reproducere și comportamente parentale.

Genetica

Unul dintre cele mai importante mecanisme este „ipoteza sexului heterogametic”. La mamifere, femelele au doi cromozomi X, în timp ce masculii au un cromozom X și unul Y. Prezența dublului cromozom X le oferă femelelor o protecție mai mare împotriva mutațiilor genetice, ceea ce ar putea explica de ce trăiesc mai mult.

În schimb, la păsări, femela este heterogametică (ZW), iar masculul homogametic (ZZ), ceea ce inversează modelul: masculii tind să trăiască, în medie, mai mult decât femelele.

Reproducerea

Pe lângă factorii genetici, strategiile de reproducere joacă un rol esențial. În multe specii de mamifere poligame, masculii concurează intens pentru accesul la femele, ceea ce implică un consum ridicat de energie, stres și un risc crescut de rănire sau moarte. Aceste eforturi contribuie la o speranță de viață mai mică.

În contrast, speciile monogame – în special printre păsări – au o competiție sexuală mai redusă, iar masculii pot ajunge să trăiască mai mult decât femelele.

Maternitate

O altă explicație importantă se referă la îngrijirea puilor. În multe specii, sexul care investește mai mult în creșterea și protejarea descendenților – adesea femela – are o durată de viață mai mare. La primate, spre exemplu, longevitatea femelelor este esențială pentru asigurarea supraviețuirii puilor până la maturitate.

Condiții de viață

Pentru a evalua rolul mediului, cercetătorii au comparat date din sălbăticie cu cele din captivitate. În grădinile zoologice, unde animalele beneficiază de hrană constantă și protecție împotriva prădătorilor, diferențele dintre sexe s-au menținut, deși au fost mai reduse. Fenomenul este comparabil cu situația oamenilor, unde progresele medicale au redus diferențele de longevitate dintre femei și bărbați, fără a le elimina complet, potrivit stiripesurse.ro.