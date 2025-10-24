Fibrele alimentare NU sunt eficiente în constipația cronică. 3 alimente ajută la reducerea disconfortului digestiv

Psyllium, probiotice și oxid de magneziu au arătat, de asemenea, beneficii, în timp ce sfaturile comune despre fibre și senna au fost insuficiente. Ghidurile pun accent pe autogestionarea dietei și dovezi, oferind instrumente practice atât pentru pacienți, cât și pentru medici.

3 alimente ajută la constipația cronică

Kiwi, pâinea de secară și apa bogată în minerale pot ajuta la reducerea disconfortului constipației cronice, conform noilor ghiduri dietetice bazate pe dovezi, dezvoltate de cercetătorii de la King's College London.

Munca echipei reprezintă primele recomandări dietetice cuprinzătoare, susținute de dovezi, specifice adulților care trăiesc cu constipație pe termen lung.

Cercetarea a constatat, de asemenea, că suplimente precum fibrele de psyllium, anumite probiotice și oxidul de magneziu pot oferi o ușurare suplimentară.

În schimb, s-a constatat că unele metode populare, adesea promovate pentru gestionarea constipației, inclusiv „dietele bogate în fibre” generale și suplimentele cu senna (un tip de laxativ), nu au un suport științific convingător pentru eficacitate.

Dovezi solide și aprobarea experților

Constipația este o afecțiune cronică care poate afecta serios calitatea vieții, contribuind în același timp la costurile asistenței medicale. Recomandările clinice anterioare s-au bazat de obicei pe creșterea aportului de fibre alimentare și lichide, o abordare despre care cercetătorii spun acum că ar putea fi prea simplistă și depășită.

Noile ghiduri au fost publicate în două reviste internaționale importante, Journal of Human Nutrition & Dietetics și Neurogastroenterology & Motility, și sunt aprobate de British Dietetic Association (BDA). Scopul este de a transforma modul în care constipația este tratată în mediile clinice, oferind profesioniștilor din domeniul sănătății instrumente clare, bazate pe dovezi. Ghidurile oferă oamenilor posibilitatea de a-și gestiona constipația mai eficient prin dietă și hidratare.

Știința din spatele noilor ghiduri

Spre deosebire de ghidurile anterioare, noile recomandări se bazează pe analize sistematice și meta-analize ample. Folosind cadrul GRADE pentru a evalua calitatea dovezilor, un grup de experți format din dieteticieni, nutriționist, gastroenterolog, fiziolog intestinal și medic generalist a examinat date din peste 75 de studii clinice. Munca lor a dus la 59 de recomandări și la identificarea a 12 domenii cheie pentru cercetări viitoare.

Dr. Eirini Dimidi, conferențiar în științe nutriționale la King's College London și autoare principală, a explicat:

„Constipația cronică poate avea un impact uriaș asupra vieții de zi cu zi a unei persoane. Pentru prima dată am oferit îndrumări cu privire la ce abordări dietetice ar putea ajuta cu adevărat și care sfaturi dietetice nu au dovezi. Posibilitatea de a îmbunătăți această afecțiune prin schimbări în dietă ar permite oamenilor să își autogestioneze mai mult simptomele și, sperăm, să își îmbunătățească calitatea vieții”, spune dr. Eirini Dimidi, conferențiar în științe nutriționale la King's College London și autoare principală a studiului.

Nutriție personalizată și aplicare globală

Ghidurile pun, de asemenea, accent pe rezultate măsurabile, cum ar fi frecvența și consistența scaunelor, efortul și calitatea vieții. Această concentrare practică permite profesioniștilor din domeniul sănătății să adapteze sfaturile dietetice la tiparele individuale de simptome. Pentru a sprijini implementarea, cercetătorii au creat un instrument ușor de utilizat de către medici, care poate fi folositla nivel mondial.

Revizuirea a arătat, de asemenea, că, deși mai multe alimente și suplimente par eficiente, calitatea majorității cercetărilor existente rămâne scăzută. Multe studii au examinat intervenții individuale în loc de tipare alimentare cuprinzătoare, subliniind necesitatea unor studii nutriționale mai robuste în gestionarea constipației.

Regândirea fibrelor și direcțiile viitoare

Dr. Dimidi a remarcat că, deși dietele bogate în fibre sunt adesea promovate ca fiind benefice pentru sănătatea generală, noile descoperiri indică dovezi limitate pentru eficacitatea lor specifică în ameliorarea constipației.

„O dietă bogată în fibre oferă multe beneficii pentru sănătatea generală și a fost o recomandare frecventă pentru constipație.Cu toate acestea, ghidurile noastre au constatat că pur și simplu nu există suficiente dovezi care să sugereze că funcționează cu adevărat în cazul constipației. În schimb, cercetarea noastră dezvăluie câteva strategii dietetice noi care ar putea într-adevăr să ajute pacienții. În același timp, avem nevoie urgentă de mai multe studii de înaltă calitate pentru a consolida dovezile despre ce funcționează și ce nu”, a spus cercetătoarea.

Profesorul Kevin Whelan, autor principal și profesor de dietetică la King's College London, a adăugat:

„Noile ghiduri marchează un pas promițător către responsabilizarea profesioniștilor din domeniul sănătății și a pacienților lor pentru a gestiona constipația prin dietă. Aceasta înseamnă că, de acum înainte, persoanele care suferă de constipație din întreaga lume pot primi sfaturi actualizate, care se bazează pe cele mai bune dovezi disponibile pentru a le îmbunătăți simptomele și bunăstarea. Prin cercetări continue există un potențial real de a conduce la îmbunătățiri durabile ale calității vieții”, explică profesorul Kevin Whelan, autor principal și profesor de dietetică la King's College London, potrivit sciencedaily.com.