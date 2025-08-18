Fructul minune pentru somn. 5 motive să consumi avocado în fiecare zi

Cercetarea, realizată pe aproape 1.000 de adulți cu circumferință abdominală peste 89 cm la femei și 101 cm la bărbați, arată că un consum regulat de avocado, timp de 6 luni, a contribuit la un somn mai profund și mai odihnitor. Analiza a beneficiat de sprijinul Avocado Nutrition Center și, deși inițial a fost axată pe sănătatea inimii, s-au descoperit efecte pozitive asupra somnului.

Dr. Kristina Petersen, profesor asociat la Universitatea Penn State, subliniază importanța somnului pentru sănătatea cardiovasculară și modul în care nutriția, în special consumul de avocado, poate influența pozitiv calitatea somnului.

„Somnul este un factor esențial al stilului de viață sănătos, iar avocado oferă nutrienți benefici care pot contribui la îmbunătățirea acestuia”, afirmă dr. Petersen, citată de The Independent.

Beneficiile avocado

Avocado este bogat în triptofan, folat și magneziu, nutrienți ce joacă un rol important în producerea melatoninei, hormonul care reglează ciclul somn-veghe. Magneziul ajută la relaxarea mușchilor, facilitând astfel instalarea somnului.

Cercetările arată că un consum echilibrat de avocado poate contribui și la scăderea colesterolului, efect confirmat și de studii anterioare din 2022.

Conform recomandărilor Harvard Medical School, adulții ar trebui să consume zilnic cel puțin 25 g de fibre, iar grăsimile sănătoase din avocado aduc un aport important, deși un fruct poate adăuga și 400 de calorii pe zi, notează spynews.ro.

Astfel, pentru un somn odihnitor și o inimă sănătoasă, integrarea avocado în dieta zilnică poate fi o soluție naturală și gustoasă.