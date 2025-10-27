Metoda simplă care te ajută să slăbești după 40 de ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   21:30
Pierderea în greutate după vârsta de 40 de ani poate fi o provocare din cauza schimbărilor hormonale, a metabolismului încetinit și a timpului limitat pentru adoptarea unei alimentații sănătoase și realizării de exerciții fizice.

Totuși, nutriționiștii recomandă un obicei simplu care sprijină procesul de slăbire: ținerea evidenței alimentelor consumate.

Beneficiile monitorizării alimentației

Dieteticienii subliniază că înregistrarea alimentelor ajută la conștientizarea dimensiunii porțiilor și la gestionarea aportului caloric. Un deficit caloric este necesar pentru slăbit iar folosirea unui dispozitiv sau a unei aplicații de urmărire poate oferi un feedback valoros despre cantitatea de alimente ingerate zilnic.

Pe măsură ce porțiile se micșorează și caloriile scad, eficiența pierderii în greutate crește. Mai mult, monitorizarea ajută la identificarea alimentelor cu calorii goale versus cele bogate în nutrienți, facilitând astfel alegeri mai sănătoase.

Impactul motivațional al ținerii evidenței

Cercetările arată că urmărirea consumului alimentar, chiar și doar câteva zile pe săptămână, poate accelera procesul de slăbire și sporește motivația pe termen lung. Această metodă poate fi aplicată pe hârtie sau utilizând aplicații specializate, potrivit catine.ro.

Astfel, femeile peste 40 de ani pot depăși dificultățile inerente acestei vârste și reușesc să slăbească adoptând un gest simplu, dar eficient: ținerea unei evidențe alimentare riguroase.

