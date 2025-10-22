Obiceiurile nesănătoase ale românilor: De ce trăim mai puțin decât ceilalți europeni

Deși au acces la informație, servicii medicale și alimente sănătoase, multe obiceiuri adoptate de români le afectează sănătatea pe termen lung.

Principala cauză de mortalitate

Principala cauză a mortalității în țara noastră este reprezentată de bolile cardiovasculare, spre deosebire de alte țări europene unde decesele sunt mai frecvente din cauza demenței sau vârstei înaintate, după cum a precizat dr. Eugenia Bratu, potrivit click.ro.

Obiceiurile nesănătoase ale românilor

Cel mai nesănătos obicei al românilor este consumul ridicat de alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare, care favorizează apariția bolilor cronice.

Zahărul, în special, este consumat în esces mai ales de tineri. Statisticile arată că 5 din 10 fete și 3 din 10 băieți consumă dulciuri zilnic, peste media mondială, notează a1.ro.

Cum să reduci consumul de zahăr

Specialiștii recomandă câțiva pași simpli pentru reducerea consumului de zahăr:

-înlocuirea dulciurilor cu fructe și nuci,

-creșterea aportului de proteine și fibre,

-cel puțin 30 de minute de activitate fizică pe zi

-citirea atentă a etichetelor alimentare pentru a evita produsele cu zahăr în exces.

Aceste schimbări pot contribui la creșterea speranței de viață și la prevenirea bolilor grave care afectează tot mai mulți români.