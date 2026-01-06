x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Pericolele din balsamul de rufe: Cum îți afectează sănătatea rufele moi și parfumate

Pericolele din balsamul de rufe: Cum îți afectează sănătatea rufele moi și parfumate

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   20:00
Pericolele din balsamul de rufe: Cum îți afectează sănătatea rufele moi și parfumate
Sursa foto: Hepta/Unele substanțe chimice din balsamul de rufe și șervețelele pentru uscător sunt extrem de toxice pentru organism.

Produsele aparent inofensive, precum balsamul de rufe și șervețelele pentru uscător, ascund riscuri serioase pentru sănătate, de la iritații respiratorii la potențiale efecte cancerigene.

Este important să știi că produșii chimici din compoziția balsamurilor și a șervețelelor pentru uscător persistă în aer și pe haine mult timp.

Emisii toxice în aerul din locuință

Aceste produse eliberează compuși organici volatili (VOC), precum acetaldehidă și benzen, care irită ochii, nasul și plămânii.

Persoanele cu astm sau alergii riscă agravarea simptomelor, arată studiile citate de experți în sănătate publică, potrivit dcmedical.ro.

Alergii și iritații pe piele

Compușii quaternari de amoniu și parfumurile sintetice rămân pe țesături, provocând roșeață, mâncărimi sau eczeme, mai ales la copii și cei cu piele sensibilă. 

Perturbatori hormonali

Ftalații din parfumuri pot afecta hormonii și metabolismul.

Emisiile uscătorului de rufe

Emisiile uscătorului de erufe, provenite din balsam și șervețele, conțin benzen (carcinogen dovedit) și acetaldehidă (posibil carcinogen). 

Soluții simple

Renunță la balsam de rufe și alege, în schimb, oțet alb sau bile din lână pentru uscător.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: balsam rufe
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri