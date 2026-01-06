Pericolele din balsamul de rufe: Cum îți afectează sănătatea rufele moi și parfumate

Este important să știi că produșii chimici din compoziția balsamurilor și a șervețelelor pentru uscător persistă în aer și pe haine mult timp.
Emisii toxice în aerul din locuință
Aceste produse eliberează compuși organici volatili (VOC), precum acetaldehidă și benzen, care irită ochii, nasul și plămânii.
Persoanele cu astm sau alergii riscă agravarea simptomelor, arată studiile citate de experți în sănătate publică, potrivit dcmedical.ro.
Alergii și iritații pe piele
Compușii quaternari de amoniu și parfumurile sintetice rămân pe țesături, provocând roșeață, mâncărimi sau eczeme, mai ales la copii și cei cu piele sensibilă.
Perturbatori hormonali
Ftalații din parfumuri pot afecta hormonii și metabolismul.
Emisiile uscătorului de rufe
Emisiile uscătorului de erufe, provenite din balsam și șervețele, conțin benzen (carcinogen dovedit) și acetaldehidă (posibil carcinogen).
Soluții simple
Renunță la balsam de rufe și alege, în schimb, oțet alb sau bile din lână pentru uscător.