Remedii naturale pentru tusea seacă. Cum să calmezi iritația gâtului

Aceasta poate deveni dureroasă, cauzând oboseală fizică și perturbând somnul, ceea ce afectează capacitatea de concentrare pe parcursul zilei.

Cauzele tusei seci

Cauzele tusei seci sunt diverse, de la infecții respiratorii și COVID-19, până la astm, rinită alergică, expunerea la substanțe iritante, insuficiență cardiacă și reflux gastroesofagian.

Dacă tusea persistă mai mult de câteva săptămâni sau este însoțită de simptome severe, consultul medical este esențial pentru diagnostic și tratament.

Soluții naturale pentru calmarea iritației în gât

Siropul de ridiche neagră cu miere, apreciat pentru efectele sale calmante și antiinflamatorii;

Ceaiurile din plante, precum ceaiul de cimbrișor, recunoscut pentru susținerea sănătății sistemului respirator;

Mierea are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, fiind eficientă în calmarea iritațiilor gâtului;

Inhalarea de abur pentru hidratarea căilor respiratorii și reducerea iritației;

Ceaiurile de ghimbir, tei sau mușețel au proprietăți antiinflamatoare și calmante;

Siropuri din muguri de pin și plante, umânărică sau trei-frați-pătați, care ajută la expectorație și reduc inflamația;

Gargară cu apă sărată pentru reducerea inflamației și calmarea tusei.

Aceste remedii, folosite de generații, pot fi la fel de eficiente ca unele medicamente însă unele pot interacționa cu tratamente prescrise, potrivit medicool.ro.