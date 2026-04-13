Secretul longevității: 3 obiceiuri zilnice care te ajută să îți păstrezi tinerețea

Ben Greenfield, antrenor personal și triatlet, susține că a reușit să își reducă vârsta biologică cu 17 ani în doar câțiva ani.

Rezultatele sale se bazează pe o combinație între știința modernă și practici inspirate din stiluri de viață tradiționale. El afirmă că își monitorizează constant indicatorii biologici, inclusiv lungimea telomerilor – un marker asociat procesului de îmbătrânire celulară.

Dieta și obiceiurile zilnice

Unul dintre pilonii principali ai rutinei sale îl reprezintă alimentația. Expertul recomandă evitarea uleiurilor vegetale rafinate și înlocuirea acestora cu alternative mai sănătoase, precum uleiul de măsline.

De asemenea, acesta sugerează optimizarea consumului de cafea prin asocierea cu substanțe care ar putea reduce efectele negative asupra sistemului nervos.

În paralel, Greenfield promovează expunerea regulată la frig – inclusiv dușurile reci – despre care spune că ar putea susține funcționarea optimă a organismului.

Un alt obicei este expunerea la lumina naturală în fiecare dimineață pentru reglarea ritmului circadian, dar și exercițiile de respirație controlată, menite să reducă stresul și să îmbunătățească oxigenarea organismului.

Mișcare constantă

În ceea ce privește activitatea fizică, Greenfield susține că mișcarea constantă pe parcursul zilei este mai benefică decât antrenamentele intense, dar izolate. Acesta recomandă efectuarea a 13.000–15.000 de pași zilnic.

Printre tehnicile propuse se numără și exercițiile scurte înainte de mese, care ar putea contribui la stabilizarea glicemiei, dar și combinații de mișcare ușoară, consum moderat de cafea și expunere la frig pentru stimularea metabolismului.

Totodată, el încurajează consumul de alimente cât mai puțin procesate și adoptarea unor obiceiuri simple, precum mestecarea lentă a mâncării.

Echilibrul emoțional

Pe lângă dietă și mișcare, expertul subliniază importanța sănătății emoționale. Acesta recomandă definirea unui scop personal clar, practicarea recunoștinței și menținerea relațiilor sociale apropiate.

Greenfield atrage atenția asupra rolului hormonilor, precum oxitocina, asociată cu relațiile sociale și starea de bine, și sugerează că echilibrul emoțional poate influența inclusiv sănătatea fizică.

În plus, acesta promovează tehnici alternative, precum terapia prin sunet, despre care afirmă că ar putea contribui la relaxare și la îmbunătățirea somnului.

Practici neobișnuite

Deși unele dintre metodele promovate de Greenfield – precum utilizarea dispozitivelor de biohacking sau terapii experimentale – pot părea neobișnuite, acesta susține că beneficiile reale vin din aplicarea consecventă a unor principii simple.

Astfel, schimbările în alimentație, mișcarea zilnică și echilibrul emoțional rămân, potrivit specialistului, elementele-cheie pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, potrivit yourtango.com.