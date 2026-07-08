Microbiomul sau cum ne (de)reglează bacteriile viața

„Microbiomul - punctează dr. David Della Morte Canosci - este alcătuit din miliarde de microorganisme. Se estimează că greutatea totală a acestor bacterii este egală cu un kilogram şi că ele conţin peste trei milioane de gene. În microbiom, bacteriile «bune» şi bacteriile patogene se găsesc într-un echilibru numit eubioză. Alterările în compoziţia sau în echilibrul dintre aceste specii de bacterii provoacă disbioza, care se asociază cu diferite boli cronice, atât metabolice, cât şi neurologice. Microbiomul are capacitatea de a schimba pH-ul ţesutului intestinal, modificând în consecinţă atât capacitatea noastră digestivă, cât şi pe aceea de absorbţie şi, în definitiv, metabolismul întregului organism. Iată de ce este important ca echilibrul dintre diferitele colonii de bacterii să fie menţinut. Odată cu avansarea în vârstă, compoziţia microbiomului se modifică”.

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Modificarea țintită

Anume: „Mai întâi de toate, asistăm la o schimbare a structurii fiziologice a barierei intestinale, care devine mai subţire, permiţând trecerea bacteriilor patogene în sânge. Acest fenomen provoacă o stare de inflamaţie a întregului organism (sistemică), favorizând apariţia schimbărilor metabolice corelate cu îmbătrânirea. Dintr-un studiu recent, efectuat pe centenari, a reieşit că microbiomul acestor persoane ar prezenta niveluri ridicate ale anumitor specii bacteriene care sunt, în mod tipic, prezente la o vârstă mai tânără, lucru care, cel puţin parţial, contribuie la longevitatea pacienţilor studiaţi. În cazul microbiomului, suplimentele alimentare, de pildă, ar putea viza păstrarea acelor specii de bacterii specifice organismelor tinere, specii care tind să dispară odată cu înaintarea în vârstă. La fel ca în cazul celorlalte suplimente, pentru a stabili un plan de administrare a suplimentelor potrivite, trebuie mai întâi analizat microbiomul persoanei, pentru a se interveni spre modificarea ţintită a proporţiilor dintre bacterii, făcându-l mai «sănătos» sau, oricum, mai potrivit pentru persoana în cauză.”

Legătura cu bolile neurodegenerative

Mai mult: „De obicei, analiza se efectuează în cazul celor afectaţi de disbioză, adică a acelora care acuză tulburări gastrointestinale, însă astăzi e tot mai răspândită, fiindcă s-a dovedit legătura dintre microbiom şi alte patologii. Microbiomul intestinal are o strânsă legătură cu un număr mare de disfuncţii, nu doar gastrointestinale. S-a observat, de exemplu, că există o legătură cu bolile neurodegenerative, precum boala Alzheimer, sau cu cele cardiovasculare, ceea ce îl califică drept factor al îmbătrânirii. Nu întâmplător anticii greci credeau că sufletul este localizat la nivelul hipocondrului (partea superioară a abdomenului). Într-adevăr, este chiar zona în care resimţim cele mai multe dintre emoţii. Nu se înşelau, deoarece astăzi cunoaştem faptul că între intestin şi creier există o legătură foarte strânsă. Modificările intestinale provoacă modificări ale neurotransmiţătorilor, în timp ce problemele de absorbţie a nutrienţilor pot favoriza apariţia unor patologii foarte diferite între ele”.

Un instrument excelent

Nu în ultimul rând: „Compoziția microbiomului poate să se modifice cu o viteză foarte mare - chiar și doar sărutându-ţi partenerul -, prin urmare analiza trebuie întotdeauna considerată provizorie, dar, în orice caz, reprezintă un punct de plecare necesar. Probioticele sunt un instrument excelent, chiar cel mai bun, pentru a asigura un echilibru intestinal adecvat. Numai în cazurile unor boli specifice se fac intervenții invazive care au ca scop restabilirea echilibrului într-un mod mai drastic și imediat”.

1 kg de bacterii există în intestinele omului; dereglarea echilibrului dintre ele provoacă disbioza, care se asociază cu diferite boli cronice, atât metabolice, cât şi neurologice.

Microbiomul are capacitatea de a schimba pH-ul ţesutului intestinal, modificând în consecinţă atât capacitatea noastră digestivă, cât şi pe aceea de absorbţie şi, în definitiv, metabolismul întregului organism. - Dr. David Della Morte Canosci