Mihaela Bilic: Cum să eviți indigestia de Paște

Medicul explică faptul că echilibrul florei intestinale este esențial pentru o digestie corectă, iar probioticele ajută la refacerea microbiomului și la procesarea mai eficientă a alimentelor.

„Ecosistemul intestinal este alcătuit din miliarde de bacterii, ciuperci și alte microorganisme care joacă un rol crucial în digestie, în absorbția nutrienților, în producția de vitamine și în protecția organismului împotriva agenților nocivi”, explică Mihaela Bilic.

Rolul bacteriilor bune în digestie

Potrivit medicului nutriționist, bacteriile benefice participă direct la procesele de digestie și reglează tranzitul intestinal. Acestea ajută la descompunerea alimentelor în nutrienți care pot fi absorbiți mai ușor de organism și produc enzime pe care corpul nu le poate produce singur.

De asemenea, bacteriile bune transformă fibrele din alimente în acizi grași cu lanț scurt, care hrănesc celulele intestinale, protejează mucoasa intestinală și reduc riscul de infecții.

În plus, o floră intestinală echilibrată poate reduce simptomele neplăcute precum balonarea, gazele sau crampele abdominale, care apar frecvent după mesele bogate.

Probioticele întăresc și imunitatea

Un alt beneficiu important al probioticelor este efectul asupra sistemului imunitar. Acestea pot stimula producția de anticorpi și activitatea celulelor imunitare, crescând capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

Totodată, bacteriile benefice împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene, deoarece produc substanțe antimicrobiene și ocupă locurile de aderare de la nivelul intestinului, blocând dezvoltarea agenților nocivi.

Cum se administrează probioticele

Mihaela Bilic spune că o cură cu probiotice poate fi făcută în orice perioadă a anului, deoarece aceste suplimente nu au contraindicații sau efecte adverse importante.

Pentru întreținere, medicul recomandă o capsulă pe zi, iar pentru o cură intensivă, două capsule pe zi, mai ales înainte de perioadele în care alimentația este mai bogată, cum sunt sărbătorile.

„A mai rămas puțin până la sărbători, este momentul să vă pregătiți intestinul pentru digestie”, transmite medicul nutriționist.