Nu te juca cu sănătatea: Lista alimentelor care devin foarte periculoase după expirare

Îl mai putem consuma? Răspunsul depinde de tipul de produs — însă există câteva alimente pentru care răspunsul este întotdeauna NU. Odată depășită data menționată pe ambalaj, pot deveni un pericol real pentru sănătate.

1. Puiul

Carnea de pasăre este mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor. După data expirării, riscul de contaminare crește semnificativ. Chiar dacă nu prezintă miros sau modificări vizibile, nu ar trebui consumată.

2. Peștele

Este unul dintre cele mai perisabile alimente. Poate adăposti bacterii extrem de periculoase chiar dacă pare în regulă la exterior. Dacă a depășit termenul, cel mai sigur este să îl arunci.

3. Ouăle

Deși coaja poate părea intactă, ouăle expirate pot conține salmonella. Sunt sensibile la variațiile de temperatură și se pot altera foarte ușor.

4. Carnea de vită

La fel ca în cazul puiului, dacă a apărut o contaminare, bacteriile nu se elimină prin gătire. Carnea de vită trebuie consumată strict în cadrul termenului indicat.

5. Laptele

Chiar și fără miros sau modificări vizibile, laptele expirat poate conține listeria, o bacterie extrem de periculoasă pentru organism.

6. Mezelurile

Feliile ambalate sau cele vidate pot dezvolta listeria chiar dacă aspectul lor este normal. Odată trecute de termen, este mai sigur să fie eliminate.

7. Brânzeturile

Sunt sensibile la mucegai și bacterii. Indiferent de tip, riscul de contaminare crește rapid după expirare.

8. Salatele gata preparate

Conțin legume crude, foarte perisabile și predispuse la bacterii. Odată depășită data inscripționată, nu trebuie consumate.

9. Fructele oleaginoase (nuci, migdale, alune)

Pe lângă faptul că pot deveni râncede, pot dezvolta aflatoxine, substanțe toxice pentru organism.

10. Iaurtul

Deși mulți sunt tentați să ignore câteva zile trecute peste termen, iaurtul poate dezvolta listeria — riscul este același ca în cazul laptelui.

11. Sosurile ambalate

Chiar ținute la frigider, sosurile expirate pot dezvolta salmonella sau mucegai. Mai bine nu riști.

12. Conservele

În special cele cu cutii bombate sau deformate prezintă risc de botulism, una dintre cele mai periculoase intoxicații alimentare existente.