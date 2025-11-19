Pericolul alimentelor ultra-procesate: ce sunt, cum le recunoaștem și de ce ne îmbolnăvesc

Cercetarea, realizată de 43 de oameni de știință din întreaga lume, sugerează că UPF-urile ar putea fi o cauză centrală a ceea ce specialiștii numesc deja „pandemia de boli cronice”.

Ce sunt alimentele ultra-procesate (UPF)?

Alimentele ultra-procesate sunt produse alimentare industriale care trec prin numeroase etape de procesare și conțin ingrediente greu de găsit într-o bucătărie obișnuită, cum ar fi:

extracte industriale (proteine izolate, amidon modificat, siropuri)

arome artificiale, îndulcitori, coloranți

emulgatori, agenți de texturare și conservanți

grăsimi hidrogenate și aditivi care modifică gustul și textura

Aceste produse sunt concepute pentru a fi extrem de gustoase, ieftine, convenabile și pentru a avea o durată foarte mare de valabilitate.

Exemple de alimente ultra-procesate:

mezeluri, crenvurști, nuggets, carne procesată

sucuri îndulcite, băuturi energizante

snacksuri, chipsuri, biscuiți, prăjituri ambalate

cereale extrudate, batoane proteice

mâncare gata preparată, fast-food

margarină, sosuri instant

produse vegane ultraprocesate (burgeri vegetali, cârnați vegani industriali)

De obicei, aceste produse sunt foarte bogate în zahăr, grăsimi ieftine, sare, aditivi, dar extrem de sărace în nutrienți reali.

Ce arată noul studiu: legături cu peste 30 de boli cronice

Efectele alimentelor ultra-procesate asupra sănătății sunt mult mai ample decât se credea. Studiul din The Lancet arată că UPF-urile sunt asociate cu un risc crescut de:

boli cardiovasculare

diabet de tip 2

obezitate și sindrom metabolic

boli inflamatorii intestinale

cancer colorectal

depresie și anxietate

tulburări ale microbiomului intestinal

astm, boli autoimune și afecțiuni renale

Potrivit cercetătorilor, efectele dăunătoare nu sunt date doar de conținutul nutrițional, ci și de modul în care UPF-urile sunt procesate și formulate pentru a stimula apetitul și a provoca dependență.

Ce spun experții?

Prof. Chris Van Tulleken (University College London)

Acesta atrage atenția că explozia obezității și a bolilor metabolice coincide cu modul în care industria alimentară și-a reformulat produsele în ultimele decenii.

„Nu este vorba despre un produs izolat. Întreaga dietă a populației a devenit ultra-procesată.”

Van Tulleken este autorul unor studii care arată că UPF-urile modifică metabolismul, dereglează hormonii foamei și afectează semnalele de sațietate.

Prof. Carlos Monteiro (Universitatea din São Paulo)

Considerat „părintele clasificării NOVA”, folosită pentru a identifica alimentele ultra-procesate, Monteiro avertizează:

„Produsele ultra-procesate afectează toate sistemele majore ale organismului. Oamenii nu sunt biologic adaptați să le consume.”

Cercetătorul subliniază că aceste alimente acționează ca niște „agenți ai stresului metabolic”, declanșând inflamație cronică și dereglând funcțiile corporale.

Industria alimentară, acuzată că pune profitul înaintea sănătății

Autorii studiului critică dur marile corporații alimentare, acuzându-le că:

folosesc marketing agresiv , în special asupra copiilor

reformulează produse ieftine pentru a maximiza profitul, nu calitatea

finanțează studii care minimizează riscurile UPF

împiedică apariția unor reglementări eficiente privind etichetarea și publicitatea

Ce putem face pentru a reduce consumul de UPF?

Specialiștii recomandă:

să alegem cât mai des alimente integrale : legume, fructe, ouă, carne neprocesată, lactate simple

să gătim acasă ori de câte ori este posibil

să evităm produsele cu liste lungi și complicate de ingrediente

să reducem gustările ambalate și băuturile îndulcite

să citim etichetele cu atenție

Studiul publicat în The Lancet confirmă ceea ce medicina nutrițională avertizează de ani buni: consumul ridicat de alimente ultra-procesate reprezintă un factor major în apariția bolilor cronice moderne.

Nu doar caloriile contează, ci întregul pachet: aditivi, procesare industrială, efecte hormonale, marketing agresiv și impact pe termen lung asupra corpului și creierului.

O alimentație mai naturală, cât mai puțin procesată, nu este o modă — este o necesitate.