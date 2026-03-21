Tot mai mulți părinți americani refuză tratamente esențiale pentru nou-născuți

„Când te uiți la un copil inocent și vulnerabil - și o intervenție simplă, efectuată din 1961, este refuzată - este extrem de îngrijorător să știu că bebelușul va ieși pe lume”, a spus Patterson, care este pediatru de aproape trei decenii.

Îngrijorările medicilor

Medicii din întreaga țară sunt alarmați de faptul că scepticismul alimentat de creșterea sentimentului anti-științific și de neîncrederea medicală se extinde din ce în ce mai mult dincolo de vaccinuri, către alte îngrijiri preventive de rutină, dovedite, pentru bebeluși, potrivit AP.

Un studiu recent publicat în Journal of the American Medical Association, care a analizat peste 5 milioane de nașteri la nivel național, a constatat că refuzurile injecțiilor cu vitamina K aproape s-au dublat între 2017 și 2024, de la 2,9% la 5,2%. Alte cercetări sugerează că părinții care refuză injecțiile cu vitamina K sunt mult mai predispuși să refuze administrarea vaccinului împotriva hepatitei B și a unui unguent oftalmic nou-născuților pentru a preveni infecțiile care pot duce la orbire. Ratele pentru această vaccinare la naștere au scăzut în ultimii ani, iar medicii confirmă că tot mai mulți părinți refuză medicația oftalmologică.

„Cred că acestor familii le pasă profund de copiii lor”, a spus Dr. Kelly Wade, medic neonatolog din Philadelphia. „Dar aud de la familii că este greu să ia decizii acum deoarece aud informații contradictorii”.

Neîncrederea părinților în tratamente

Nenumărate postări pe rețelele de socializare pun la îndoială sfaturile medicilor cu privire la măsuri sigure și eficiente, cum ar fi vitamina K și unguentul oftalmic. Iar administrația Trump a subminat în mod repetat știința stabilită. Un comitet consultativ federal ai cărui membri au fost numiți de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. - un activist anti-vaccinare de top înainte de a se alătura administrației - a votat pentru a pune capăt recomandării vechi de imunizare a tuturor bebelușilor împotriva hepatitei B imediat după naștere. Luni, un judecător federal a blocat temporar toate deciziile luate de comitetul reconfigurat.

Un fir comun care leagă opiniile anti-vaccinare și sentimentele tot mai mari împotriva altor măsuri de protecție pentru nou-născuți este eroarea conform căreia naturalul este întotdeauna mai bun decât artificialul, a spus Dr. David Hill, medic pediatru și cercetător din Seattle.

„Natura va permite ca 1 din 5 sugari umani să moară în primul an de viață”, a spus Hill, „motiv pentru care generații de oameni de știință și medici au lucrat pentru a reduce mult, mult acest număr”.

Bebelușii se nasc cu niveluri scăzute de vitamina K, ceea ce îi face vulnerabili, deoarece intestinele lor nu pot produce suficientă până când nu încep să mănânce alimente solide la vârsta de aproximativ 6 luni.

„Vitamina K este importantă pentru a ajuta la coagularea sângelui și la prevenirea sângerărilor periculoase la bebeluși, cum ar fi sângerarea la creier”, a declarat Dr. Kristan Scott de la Spitalul de Copii din Philadelphia, autorul principal al studiului JAMA.

Înainte ca injecțiile să devină rutină, până la aproximativ 1 din 60 de bebeluși sufereau de sângerări din cauza deficitului de vitamina K, care poate afecta și tractul gastrointestinal. Astăzi, afecțiunea este rară, dar cercetările arată că nou-născuții care nu primesc o injecție cu vitamina K au o probabilitate de 81 de ori mai mare de a dezvolta sângerări severe decât cei care o primesc.

Hill a văzut ce se poate întâmpla: „Am avut grijă de un copil mic ai cărui părinți au ales acest risc”, a spus medicul din Seattle. Copilul a suferit practic un accident vascular cerebral ca nou-născut și a ajuns cu întârzieri severe de dezvoltare și convulsii continue.

La o reuniune din februarie a filialei din Idaho a Academiei Americane de Pediatrie, medicii au declarat că știu despre opt decese cauzate de sângerări cauzate de deficitul de vitamina K în stat în ultimele 13 luni, a spus Patterson, care este președintele filialei.

Infecțiile prevenite prin alte măsuri pentru nou-născuți pot avea, de asemenea, consecințe grave. Unguentul oftalmic cu eritromicină protejează împotriva gonoreei, care poate fi contractată în timpul nașterii și poate provoca orbire dacă nu este tratată. Vaccinul împotriva hepatitei B previne o boală care poate duce la insuficiență hepatică, cancer hepatic sau ciroză.

Chiar dacă o femeie însărcinată este testată pentru gonoree și hepatită B, niciun test nu este perfect și se poate infecta după testare, a spus Dr. Susan Sirota, medic pediatru în Highland Park, Illinois. În orice caz, ea riscă să transmită infecția copilului ei.

Părinții invocă multe motive pentru a refuza măsurile preventive, cum ar fi teama că acestea ar putea cauza probleme și faptul că nu doresc ca nou-născuții să simtă durere.

„Unii vor spune pur și simplu că își doresc mai mult o filozofie a nașterii naturale”, a spus Dr. Steven Abelowitz, fondatorul Ocean Pediatrics din Orange County, California. „Apoi, există o mulțime de dezinformări... Există influențe externe, prieteni, celebrități, neprofesioniști și agende politice”.

Abelowitz practică într-o zonă cu un amestec aproximativ egal de republicani și democrați.

„Există mai multă neîncredere din partea conservatoare, dar există multă și din partea mai liberală”, a spus el, „Este o neîncredere generalizată”.

Rețelele de socializare oferă un combustibil din belșug, răspândind mituri și promovând picături de vitamina K nereglementate, pe care medicii avertizează că bebelușii nu le pot absorbi bine.

Medicii din numeroase state spun că părinții care refuză injecțiile cu vitamina K refuză adesea și alte măsuri. Sirota, în Illinois, a întâlnit o familie care a refuzat o pungă în călcâi pentru a monitoriza glicemia la un bebeluș cu risc ridicat de a avea glicemie scăzută care îi poate pune viața în pericol. Refuzurile de îngrijire nu sunt un fenomen nou. Wade, din Philadelphia, a spus că le vede de 20 de ani. Dar până de curând, erau rare.

Acum doisprezece ani, Dana Morrison, acum doula din Minnesota, a refuzat injecția cu vitamina K pentru fiul ei nou-născut, administrându-i în schimb picături orale.

„A venit dintr-un sentiment de dorință reală de a proteja timpul petrecut cu bebelușul meu”, a spus ea. „Încercam să elimin mai multe injecții”.

Nașterea fiicei sale, câțiva ani mai târziu, a fost mai puțin simplă, lăsând bebelușul cu un picior învinețit. Morrison i-a făcut injecția cu vitamina K. Știind ce face acum, a spus ea, ar fi făcut-o și pentru fiul ei.

Medicii speră să schimbe părerile, câte un părinte pe rând. Și asta începe cu respect.

„Dacă intru în cameră judecând, vom avea o conversație cu adevărat inutilă”, a spus Hill. „Fiecare părinte pe care îl servesc își dorește ce e mai bun pentru copiii săi”.

Când părinții pun la îndoială necesitatea injecției cu vitamina K, Dr. Heather Felton încearcă să abordeze preocupările lor specifice. Ea explică de ce este administrată și riscurile neadministrării acesteia. Majoritatea familiilor decid să o primească, a spus Felton, care nu a observat nicio creștere a refuzurilor.

„Ajută cu adevărat faptul că poți să-ți acorzi acel timp și să asculți cu adevărat și să poți oferi o oarecare educație”, a spus Felton, medic pediatru la Norton Children’s din Louisville, Kentucky.

În Idaho, Patterson se trezește uneori clarificând concepții greșite. De exemplu, unii părinți vor fi de acord cu o injecție cu vitamina K atunci când află că nu este un vaccin.

Aceste conversații pot dura timp, mai ales că părinții pe care medicii îi văd în spitale nu sunt de obicei persoane pe care le cunosc prin cabinetele lor.

Însă medicii sunt bucuroși să investească acel timp dacă acest lucru ar putea salva bebeluși.

„Închei fiecare discuție cu părinții cu următoarea afirmație: «Vă rog să înțelegeți, la sfârșitul zilei, că sunt pasionat de acest subiect pentru că am în minte și în inimă interesul superior al copiilor»”, a spus Patterson. „Înțeleg că acesta este un subiect fierbinte și nu vreau să lipsesc de respect pentru nimeni. Dar, în același timp, sunt extrem de întristat că pierdem bebeluși fără motiv”.