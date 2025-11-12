Somnul pierdut nu se recuperează în weekend: Ce arată studiile științifice

În loc să compenseze, recuperarea târzie poate să lase urme mai adânci: metabolismul se dereglează, ritmul circadian e perturbat, și riscurile asupra sănătăţii cresc.

1. Ce spun studiile despre recuperarea somnului

Una dintre lucrările de referinţă, publicată în Current Biology în februarie 2019, arată că persoanele care dorm circa 5 ore pe noapte în timpul zilelor lucrătoare, apoi îşi permit două nopţi libere de “recuperare” cu somn de durată liberă, tot au în final creştere în greutate, reducere a sensibilităţii la insulină şi modificări metabolice negative — chiar dacă au dormit “mai mult” în weekend.

O revizuire publicată anul 2020 indică faptul că „catch-up sleep” în weekend poate să ofere un efect parţial de ameliorare a oboselii, dar nu restabileşte complet funcţiile cognitive şi metabolice.

Mai recent, un studiu din 2024 prezentat la European Society of Cardiology a comparat peste 90.000 de persoane și a găsit că cei care au recuperat somn în weekend au avut un risc redus cu ~20% de boli cardiovasculare comparativ cu cei care nu au făcut “catch-up”. Totuşi, autorii subliniază că cea mai bună strategie rămâne evitarea deficitului de somn în primul rând.

În rezumat: somnul pierdut nu poate fi “anulat” pur și simplu prin două nopți de somn extins — organismul și ritmurile sale interne plătesc un preț.

2. De ce nu funcţionează “somnul de recuperare”

Ceasul biologic (ritmul circadian) : schimbarea orei de culcare şi trezire creează un fel de “jet lag social”, care perturbă secreţia de melatonină şi alte procese interne.

Datorie de somn acumulată : conform National Sleep Foundation, dacă pierzi regulat somn, poate dura zile sau chiar săptămâni să revii la funcţionare optimă.

Efecte metabolice : somnul insuficient creşte pofta de mâncare după cină, reduce sensibilitatea la insulină, poate favoriza creşterea în greutate şi inflamaţia cronică.

Perturbarea echilibrului între zile de săptămână şi weekend: intervalele inconsistente de somn agravează efectele negative, comparativ cu menţinerea unui program regulat.

3. Ce poţi face pentru a minimiza acest risc

Menţine o rutină de somn regulată : culcă-te și trezește-te aproximativ la aceleași ore, inclusiv în weekend.

Respectă durata recomandată : pentru adulţi, 7-9 ore de somn per noapte sunt idealul.

Crează un mediu propice somnului : cameră întunecată, răcoroasă, fără ecran înainte de culcare.

Evită acumularea datoriei de somn : nu te baza pe weekend pentru compensare — caută să dormi suficient în fiecare noapte.

Dacă lipsa somnului persistă, consultă un specialist în somn — pentru ex., un test de apnee sau evaluare a somnului poate fi necesar.

Somnul nu funcţionează ca o bancă: nu poți “împrumuta” ore săptămâna și “depune” doar în weekend pentru a echilibra. Cercetările arată că datorii frecvente de somn pot duce la consecinţe serioase. Idealul este să menţii un program consecvent și să tratezi somnul ca pe o prioritate — nu doar ca pe o distracţie de weekend.

