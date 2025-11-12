Somnul pierdut nu se recuperează în weekend: Ce arată studiile științifice

x close
de Andreea Tiron    |    12 Noi 2025   •   22:00
Cu un program din ce în ce mai aglomerat, tot mai mulți oameni dorm mai puțin în timpul săptămânii — și speră că pot recupera aceste ore “pierdute” în weekend. Din păcate, numeroase studii arată că acest “sleep-debt” nu dispare atât de ușor.

În loc să compenseze, recuperarea târzie poate să lase urme mai adânci: metabolismul se dereglează, ritmul circadian e perturbat, și riscurile asupra sănătăţii cresc.

1. Ce spun studiile despre recuperarea somnului

Una dintre lucrările de referinţă, publicată în Current Biology în februarie 2019, arată că persoanele care dorm circa 5 ore pe noapte în timpul zilelor lucrătoare, apoi îşi permit două nopţi libere de “recuperare” cu somn de durată liberă, tot au în final creştere în greutate, reducere a sensibilităţii la insulină şi modificări metabolice negative — chiar dacă au dormit “mai mult” în weekend. 
O revizuire publicată anul 2020 indică faptul că „catch-up sleep” în weekend poate să ofere un efect parţial de ameliorare a oboselii, dar nu restabileşte complet funcţiile cognitive şi metabolice
Mai recent, un studiu din 2024 prezentat la European Society of Cardiology a comparat peste 90.000 de persoane și a găsit că cei care au recuperat somn în weekend au avut un risc redus cu ~20% de boli cardiovasculare comparativ cu cei care nu au făcut “catch-up”. Totuşi, autorii subliniază că cea mai bună strategie rămâne evitarea deficitului de somn în primul rând. 

În rezumat: somnul pierdut nu poate fi “anulat” pur și simplu prin două nopți de somn extins — organismul și ritmurile sale interne plătesc un preț.

2. De ce nu funcţionează “somnul de recuperare”

  • Ceasul biologic (ritmul circadian): schimbarea orei de culcare şi trezire creează un fel de “jet lag social”, care perturbă secreţia de melatonină şi alte procese interne. 

  • Datorie de somn acumulată: conform National Sleep Foundation, dacă pierzi regulat somn, poate dura zile sau chiar săptămâni să revii la funcţionare optimă. 

  • Efecte metabolice: somnul insuficient creşte pofta de mâncare după cină, reduce sensibilitatea la insulină, poate favoriza creşterea în greutate şi inflamaţia cronică. 

  • Perturbarea echilibrului între zile de săptămână şi weekend: intervalele inconsistente de somn agravează efectele negative, comparativ cu menţinerea unui program regulat. 

3. Ce poţi face pentru a minimiza acest risc

  • Menţine o rutină de somn regulată: culcă-te și trezește-te aproximativ la aceleași ore, inclusiv în weekend.

  • Respectă durata recomandată: pentru adulţi, 7-9 ore de somn per noapte sunt idealul.

  • Crează un mediu propice somnului: cameră întunecată, răcoroasă, fără ecran înainte de culcare.

  • Evită acumularea datoriei de somn: nu te baza pe weekend pentru compensare — caută să dormi suficient în fiecare noapte.

  • Dacă lipsa somnului persistă, consultă un specialist în somn — pentru ex., un test de apnee sau evaluare a somnului poate fi necesar.

Somnul nu funcţionează ca o bancă: nu poți “împrumuta” ore săptămâna și “depune” doar în weekend pentru a echilibra. Cercetările arată că datorii frecvente de somn pot duce la consecinţe serioase. Idealul este să menţii un program consecvent și să tratezi somnul ca pe o prioritate — nu doar ca pe o distracţie de weekend.

Greșeli frecvente care duc la pierderea somnului

  1. Ecrane înainte de culcare – lumina albastră inhibă secreția de melatonină.

  2. Cafeaua sau alcoolul după-amiaza – întârzie adormirea și scade calitatea somnului.

  3. Cină prea târzie sau copioasă – corpul e ocupat cu digestia, nu cu relaxarea.

  4. Somn fragmentat – verificarea telefonului în timpul nopții dereglează ciclul REM.

  5. Program neregulat – culcat și trezit la ore diferite încurcă ritmul circadian.

  6. Stresul și anxietatea – nivelul crescut de cortizol întârzie adormirea.

  7. Lipsa luminii naturale – afectează “resetarea” ceasului biologic.

  8. Lipsa activității fizice – mișcarea zilnică moderată favorizează somnul profund.

  9. Dormitul prea mult în weekend – duce la oboseală luni dimineața (jet lag social).

  10. Suprastimularea seara – seriale, muncă sau discuții intense activează cortexul.

10 sfaturi rapide pentru un somn sănătos

1. Mergi la culcare și trezește-te la aceeași oră, inclusiv în weekend.
2. Fără ecrane cu cel puțin 60 minute înainte de culcare.
3. Evită cafeaua, alcoolul și mesele grele după ora 18:00.
4. Expune-te la lumină naturală dimineața pentru reglarea ritmului circadian.
5. Dormitorul ideal: întuneric, răcoare (18–20 °C), liniște.
6. Fă o rutină relaxantă – duș cald, carte, meditație.
7. Fă mișcare regulată, dar nu chiar înainte de somn.
8. Învață să reduci stresul – respirație, jurnal, tehnici mindfulness.
9. Nu te uita la ceas dacă nu adormi imediat; ridică-te și relaxează-te.
10. Prioritizează somnul ca pe un obicei zilnic, nu ca pe un lux ocazional.

Somnul nu este un bonus pe care îl poți adăuga la sfârșitul săptămânii — este o nevoie biologică esențială.
Chiar dacă un weekend de odihnă pare să te revigoreze, efectele profunde ale lipsei cronice de somn rămân. Cea mai bună soluție nu este recuperarea, ci prevenția: un program stabil, echilibru între activitate și repaus, și conștientizarea faptului că somnul este unul dintre pilonii fundamentali ai sănătății.

