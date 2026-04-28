Atenție la consumul de ardei iute! Care sunt riscurile majore pentru sănătate

O meta-analiză, publicată în Frontiers in Nutrition, care a cercetat 14 studii cu peste 11.000 de participanți, relevă riscuri majore pentru sănătate.

Riscuri pentru esofag și tractul digestiv

Cercetările recente leagă capsaicina de afecțiuni grave la esofag și tractul digestiv, punând sub semnul întrebării pasiunea pentru mâncarea picantă.

Consumatorii frecvenți de chili au un risc cu 64% mai mare de a dezvolta cancer gastrointestinal și crește probabiilitatea de apariția a cancerului esofagian de aproape trei ori.

De asemenea, reprezintă tendințe îngrijorătoare și pentru cancerul gastric și colorectal.

Capsaicina, substanța din ardeii iuți, irită mucoasa esofagiană prin stimularea receptorilor de durere, provocând inflamații cronice.

Studiile de laborator sugerează și beneficii antiinflamatoare, dar efectele negative domină la doze mari, notează dcmedical.ro.

Factori geografici și vulnerabilități

Riscurile cele mai mari sunt în regiunile unde se consumă mâncare picantă, respectiv Asia, Africa și America de Nord, și mai puțin în Europa sau America de Sud.

Explicația se regăsește în cantitatea zlnică ingerată, care erodează țesuturile sensibile, esofagul fiind cel mai expus din cauza regenerării lente.

Cercetătorii spun că studiile sunt observaționale, fără dovadă de cauzalitate directă. „Moderația e cheia, până la investigații suplimentare”, recomandă experții.

