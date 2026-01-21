Ce poate ascunde urinarea în timpul nopții? Semne la care trebuie să fii atent

Nicturia poate semnala astfel boli grave, precum diabetul sau apneea de somn, avertizează specialiștii.

Ce este nicturia

Este normal ca oamenii să aibă un somn neîntrerupt de circa 6-8 ore în fiecare noapte.

Urinarea ocazională pe timpul nopții se poate întâmpla oricui, însă dacă devine frecvent poate ridica semne de întrebare.

Trezirea frecventă, de peste două ori pe noapte, pentru a urina afectează cica 50 de milioane de adulți din Statele Unite. Cei mai mulți au peste 65 de ani dar 33% sunt tineri de peste 30 de ani.

Nicturia nu este boală în sine, ci simptom al unor afecțiuni subiacente, de la vezică hiperactivă la hiperplazia de prostată.

Ce boli poate ascunde nicturia

Diabet

Diabetul provoacă diureză osmotică prin eliminarea excesului de glucoză, crescând producția de urină.

Apneea de somn

Marcată de sforăit și sufocare, apneea de somn scade oxigenul din sânge și stimulează hormonul ANP, care ajută rinichii să elimine apa din organism, potrivit catine.ro.

La ce să fii atent

Dacă obiceiul devine regulat, consultă medicul pentru excluderea diabetului, apneei sau altor probleme.

Obiceiurile de viață, medicamentele sau capacitatea vezicii pot contribui, dar ignoranța agravează riscurile. Prevenția implică hidratare ziua, limitarea lichidelor seara și monitorizarea simptomelor asociate.