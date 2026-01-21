x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Ce poate ascunde urinarea în timpul nopții? Semne la care trebuie să fii atent

Ce poate ascunde urinarea în timpul nopții? Semne la care trebuie să fii atent

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   20:45
Ce poate ascunde urinarea în timpul nopții? Semne la care trebuie să fii atent
Sursa foto: Nicturia poate fi semnul unor afecțiuni serioase.

Un obicei al multor oameni este să urineze în timpul nopții. Deși adesea este inofensiv, poate ascunde și probleme serioase de sănătate.

Nicturia poate semnala astfel boli grave, precum diabetul sau apneea de somn, avertizează specialiștii.

Ce este nicturia

Este normal ca oamenii să aibă un somn neîntrerupt de circa 6-8 ore în fiecare noapte.

Urinarea ocazională pe timpul nopții se poate întâmpla oricui, însă dacă devine frecvent poate ridica semne de întrebare. 

Trezirea frecventă, de peste două ori pe noapte, pentru a urina afectează cica 50 de milioane de adulți din Statele Unite. Cei mai mulți au peste 65 de ani dar 33% sunt tineri de peste 30 de ani.  

Nicturia nu este boală în sine, ci simptom al unor afecțiuni subiacente, de la vezică hiperactivă la hiperplazia de prostată.

Ce boli poate ascunde nicturia

Diabet

Diabetul provoacă diureză osmotică prin eliminarea excesului de glucoză, crescând producția de urină.

Apneea de somn

Marcată de sforăit și sufocare, apneea de somn scade oxigenul din sânge și stimulează hormonul ANP, care ajută rinichii să elimine apa din organism, potrivit catine.ro.

La ce să fii atent

Dacă obiceiul devine regulat, consultă medicul pentru excluderea diabetului, apneei sau altor probleme.

Obiceiurile de viață, medicamentele sau capacitatea vezicii pot contribui, dar ignoranța agravează riscurile. Prevenția implică hidratare ziua, limitarea lichidelor seara și monitorizarea simptomelor asociate.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: urinare noapte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri